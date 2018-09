Slovenski odbojkarji z zmago proti Belgiji ostajajo v igri za najvišja mesta 

BOLOGNA – Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je z zmago začela drugi del svetovnega prvenstva. V tekmi skupine F je v Bologni še drugič na prvenstvu premagala Belgijo, tokrat s 3 : 0 (26, 26, 19).



Izbranci Slobodana Kovača tako ostajajo v igri za napredovanje med najboljših šest reprezentanc na svetu. V skupini imajo 12 točk, dve manj od vodilne Brazilije, ki je danes s 3 : 0 premagala Avstralijo. Ta tako nima več možnosti, da bi zasedla prvo mesto ali bila med najboljšima drugima reprezentancama, podobno velja tudi za Belgijo, ki za Slovenijo zaostaja dve točki.



Slovenci so proti Belgijcem pokazali veliko željo, voljo in tudi zbranost, izkoristili so svoje najmočnejše orožje, servis. Imeli so tudi močne živce, v prvem nizu so ubranili dve zaključni žogi, v drugem zapravili vodstvo 24 : 19, a vseeno niz dobili.



Lažje delo so imeli nato v tretjem nizu, ko so si že na začetku priigrali lepo prednost in jo z zanesljivo igro mirno držali do konca.



V soboto se bo Slovenija pomerila z Brazilijo.