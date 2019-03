Kranjec poskrbel za navdušenje med Slovenci

Vremenoslovci za nedeljo prižgali alarm

LJUBLJANA – Danes bo večinoma sončno. Na severovzhodu bo zapihal zahodni do jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, ponekod v jugovzhodnih krajih do okoli 22 stopinj Celzija. V nedeljo bo v zahodni in deloma osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, ponekod v hribih zahodne Slovenije bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Najnižje jutranje temperature