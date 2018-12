Slava vojvodine Kranjčeve, Žan prebil zmagoviti led

LJUBLJANA – Veseli december je tu, tudi v smučarskem pomenu besede. Namreč 19. december 2018 je po več kot osemnajstih letih spet postal poseben zlati dan rajskoalpskega snežnega sijaja slovenskega smučanja. Veleslalomskega kralja Marcela Hirscherja je v Saalbach-Hinterglemmu na preizkušnji svetovnega pokala zanašalo, kot da bi bil sredi veselega decembra, iz ozadja, s četrtega mesta po prvem veleslalomu, pa je svojo priložnost izkoristil Žan Kranjec. Na solnograškem smučišču je 26-letnik iz Bukovice pri Vodicah nadgradil lansko tretje mesto v Alta Badii in si v Saalbachu prismučal prvo zmago v svetovnem pokalu. To se je zgodilo le drobec ur zatem, ko je Ilka Štuhec na superveleslalomu v Val Gardeni pribrzela do svoje druge zmage v prav toliko dneh. Pomnimo, zadnjič se je dogodilo 20. februarja 2000, da sta na najvišji stopnici zmagovalnega odra stala slovenska fant in dekle. Špela Pretnar je takrat zmagala v slalomu v Åreju, v isti disciplini pa je Matjaž Vrhovnik slavil v Adelbodnu. Kranjec je za slavo vojvodine Kranjske na Solnograškem za 19 stotink sekunde ugnal Švicarja Loïca Meillarda, ta je bil po uvodni progi na tretjem mestu, tretja stopnička zmagovalnega odra je šla Francozu Mathieuju Faivreju, srčni izbranec snežne kraljice Mikaele Shiffrin je za bukoviškim junakom zaostal za pol sekunde. Žanu pa je na roko, sreča namreč spremlja pogumne, šlo tudi dejstvo, da sta vodilna po prvi progi, Šved Matts Olsson in Avstrijec Manuel Feller, z odstopom položila svoje smučarsko orožje. Nima ozkega znanja Slovenska veleslalomska suša pri moških zmagah je bila kar dolgega veka, Boris Strel je do včeraj edino zmago v tej disciplini alpskega smučanja zbral 15. decembra 1981 v Cortini d'Ampezzo. No, pa še pojmo slavo, to je bila že 83. zmaga slovenskega alpskega smučanja v svetovnem pokalu. »To je bil zelo dolg veleslalom. Na srečo sem imel dosti moči, da sem lahko dobro odsmučal vse do zadnjih vrat. Pozna se poletno delo, tisto zadnjih let, torej to, da dobro delam na telesni pripravi. Predvsem sem vesel, ponosen, za takšne trenutke treniram in garam. Za seboj imaš težke dneve, zato ti takšni trenutki potem res veliko pomenijo in poplačajo vse stvari za nazaj. Pomembno je bilo, da sem tisto, kar prikazujem na treningih, prenesel tudi na tekmo. Na drugi progi sem napadal, pri tem se mi je sicer dogodilo nekaj napak, smučanje ni bilo idealno, a rezultat je le prišel,« je mirno, kot da se še ni zavedal zmage, v ciljnem prostoru govoril Žan Kranjec. Glavni trener slovenske reprezentance v tehničnih disciplinah Klemen Bergant je seveda sijal od sreče. »Zelo težka tekma je bila, sami razmere, prelomnice, strmine, ravnine. Žan je pokazal, da nima ozkega smučarskega znanja, kar trdi več strokovnjakov v Sloveniji, ampak zelo široko. Zelo sem vesel in ponosen nanj, saj je tudi na drugi progi po dobrem izhodišču napadal, delal napake in po vseh napakah še naprej napadal, se pravi od vrha do cilja. Konec koncev je bil zato tudi dobro poplačan. Žan je bil po vseh letošnjih tekmah in zanj slabših rezultatih kar jezen. V tej konkurenci je tako, da če ne greš dvakrat na polno, ne moreš pričakovati odmevnega rezultata,« je Bergant koval slavo veleslalomskemu junaku.