Skerlepova zlata na igrah specialne olimpijade

ABU DABI – Tina Skerlep, tekmovalka v inkluzivnem judu, je konec tedna osvojila zlato medaljo na svetovnih igrah specialne olimpiade v Abu Dabiju. Premagala je tekmice iz Portugalske, Finske in Nemčije, vse z iponom, ter tako stopila na najvišjo stopničko zmagovalnega odra, so sporočili iz Judo zveze Slovenije.



»Tina je izjemna judoistka, ki je svojo športno pot pričela pred nekaj leti v judoističnem klubu Sokol Ljubljana. Ves čas je izkazovala borben duh in na vsakem treningu, še predvsem pa na tekmovanjih, si je vedno prizadevala za zmago. Z današnjim uspehom na najvišjem tekmovanju specialne olimpijade nam je vsem, ki delamo v inkluzivnem judu, ogrela srce in nam vlila novih moči za nadaljnje strokovno delo,« je tekmovalki povedala Viktorija Pečnikar Oblak, predsednica komisije za inkluzivni judo.