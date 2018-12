Shiffrinova lovi Stenmarka, Ferkova ujela trideseterico

SEMMERING – Mikaela Shiffrin je prikazala najboljšo predstavo v prvi vožnji slaloma za svetovni pokal alpskih smučark na Semmeringu. Američanka je vrgla rokavico zmagovalki petkovega veleslaloma Slovakinji Petri Vlhovi, ki je na drugem mestu zaostala že kar zajetnih 48 stotink sekunde. V finalu bo nastopila tudi Maruša Ferk, ki je dosegla 30. čas.



Švedinja Frida Hansdotter na tretjem mestu zaostaja 53 stotink, zaostanek njene rojakinje Anne Swen Larsson na petem mestu znaša že 1,04 sekunde. Manj kot sekundo je za Shiffrinovo zaostala le še Švicarka Wendy Holdener (+0,96), ki je dosegla četrti čas.



Vlhova, ki jo trenira nekdanji trener slovenske šampionke Tine Maze, italijanski strokovnjak Livio Magoni, je v petek prismučala Slovaški prvo zmago na veleslalomih za svetovni pokal, Shiffrinova je po vodstvu po prvi vožnji v finalu pristala na petem mestu in izgubila boj za stopničke.



Triindvajsetletnica si je že po prvi vožnji nabrala dovolj veliko prednost in je v slalomu prva favoritinja za zmago, naskakuje rekordno petnajsto zmago v koledarskem letu ter 51. v svetovnem pokalu. Američanka bi s 36. slalomsko zmago v svetovnem pokalu postavila nov mejnik, naredila bi še en korak k izenačenju absolutnega rekorda slovitega Šveda Ingemarja Stenmarka, ki je v karieri osvojil 40 slalomskih zmag.



S Semmeringom se zaključuje letošnji spored ženskih tekem v svetovnem pokalu. Naslednja tekma bo paralelna mestna preizkušnja na novega leta dan v Oslu, prvi januarski konec tedna pa bo že v znamenju slalomskih preizkušenj na Sljemenu nad Zagrebom. Bucikova ne najde forme Prvo jakostno skupino je s številko 15 zakrožila Novogoričanka Ana Bucik, ki pa v novi sezoni še ne najde forme, ki jo je našla v pretekli.



Prva od štirih Slovenk na startu se je preveč grobo podala med količke, njena nič kaj tekoča vožnja pa se je končala že po prvem merjenju vmesnega časa z napako, ko je zajela količek, in z odstopom.



Maruša Ferk za njo, startala je kot 18., ni odstopila, je pa na progi naredila preveč napak. Že po prvi polovici si je nabrala več kot dve sekundi zaostanka, njen zaostanek 4,19 sekunde v cilju je bil velik, a ne prevelik za še en nastop. Gorenjka si je namreč zagotovila zadnjo vstopnico za finale, saj je prvo vožnjo končala na 30. mestu.



Neja Dvornik (+5,17; 36.) in Andreja Slokar (+5,79; 40.) s slabima startnima številka na že načeti progi nista imeli možnosti in brez finala zaključujeta leto 2018.



Finale se bo začel ob 13.30.