Senzacija v Vikersundu: Slovenci zmagali, Domen Prevc razred zase

VIKERSUND – Slovenija je tekmo začela s Semeničem (211,5 m) in tretjim mestom, a po poletu starejšega brata Prevc (215 m) zdrsnila na četrto mesto. Vrstni red je povsem premešal razpoloženi Domen Prevc, ki je s poletom 232 metrov popeljal Slovenijo na sam vrh, Timi Zajc (218,5) pa je potrdil prvo mesto. Tudi v drugi seriji so bili Slovenci izjemni (Semenič 218,5 m, P. Prevc 226,5 m, D. Prevc 235,5 m, Zajc 219,5 m).



Na koncu so naši osvojili 1632,9 točke, Nemčija je bila druga (1606,3), tretja pa Avstrija (1562,8). V nedeljo bo na letalnici zadnje dejanje norveške turneje, na kateri vodi Stefan Kraft pred Rjojujem Kobajašijem in Robertom Johanssonom.



Vikersund je zadnja postaja pred Planico, kjer se bo svetovni pokal tradicionalno končal prihodnji konec tedna.