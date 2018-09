Rossi zavrnil Marqueza

LJUBLJANA – Španski motociklistični as Marc Marquez (Honda), ki je na najboljši poti k osvojitvi svojega tretjega zaporednega in skupno petega naslova svetovnega prvaka v razredu motoGP, je pred jutrišnjo veliko nagrado San Marina (s startom ob 14. uri) svojemu najhujšemu tekmecu Valentinu Rossiju (Yamaha) ponudil roko sprave. Nobena skrivnost namreč ni, da od dirke v Sepangu leta 2015, na kateri je Marquez pomagal do lovorike svojemu rojaku Jorgeju Lorenzu, z Rossijem nista v najboljših odnosih. »Rad bi sklenil premirje z Valentinom, s katerim zares nimam nobenega problema,« je v nedavnem pogovoru za italijansko televizijsko postajo Sky Sport MotoGP med drugim dejal Marquez. Ko so na Marcovo željo opozorili dirkaškega doktorja, je ta v svojem slogu odgovoril: »Slišal sem za ta intervju, ki pa je zame zvenel nenavadno, saj nimava nobenih težav drug z drugim. Zato tudi ne vem, zakaj bi morala sklepati premirje. Iz mojega zornega kota je namreč vse v najlepšem redu,« je odvrnil Rossi. Ko je želel 25-letni Španec to potrditi še s stiskom rok, je dobil nepričakovano košarico; štirinajst let starejši Italijan mu ni podal nazaj roke. »Le zakaj bi se morala zdaj rokovati? Vse je v najlepšem redu, nobenih problemov nimava,« je ponovil italijanski veteran in pogovor preusmeril na nedeljsko preizkušnjo v Misanu.

Obudil spomin na svoj začetek »Zelo sem vesel, da sem lahko tu; velika nagrada San Marina je zame najpomembnejša dirka v sezoni ob tisti v Mugellu,« je poudaril sedemkratni svetovni prvak v kraljevskem razredu, ki je moral lani zaradi poškodbe odpovedati svoj nastop v Misanu. »Takrat zares ni bilo preprosto gledati dirke doma po televiziji. Ker vem, kako mi je bilo hudo pred letom dni, sem zdaj toliko srečnejši, da sem lahko tu,« je pribil Rossi in v nadaljevanju zaupal, da se je prav v Misanu, ki je od njegovega domačega kraja Tavullia oddaljen le 14 kilometrov, začela njegova motociklistična kariera. »Bilo je konec leta 1992, ko sem na tukajšnji progi prevozil svoj prvi krog na pravem dirkališču. Odpeljal sem ga s 125-kubično cagivo, oblečen pa sem bil v očetov usnjeni kombinezon. V tistih trenutkih sem spoznal, kaj si želim početi do konca življenja – namreč dirkati z motociklom. Takrat sem prešel v neko novo dimenzijo,« se je svojih začetkov spomnil doktor ter se zatem dotaknil nedavnega Yamahinega testiranja v Misanu in Aragonu, kjer so poskušali odpraviti težave z elektroniko. »Zlasti test v Aragonu, ki meni in Yamahi nikoli ni pretirano ustrezal, je bil nadvse koristen. Vendar pa je še prezgodaj govoriti o tem, kaj nam bodo prinesle zadnje spremembe. Več bo jasno že v soboto in predvsem v nedeljo, ko bomo imeli neposredno primerjavo z drugimi hitrimi dirkači. Šele takrat bo znano, na kakšni ravni smo,« je še dejal Rossi, ki sicer v skupnem seštevku za svetovno prvenstvo kot drugouvrščeni za vodilnim Marquezom zaostaja že za zajetnih 59 točk.