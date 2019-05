Roglič rutinirano, kilometer pred ciljem prišlo do hudega padca

MODENA – Francoski kolesar Arnaud Demare je zmagovalec sprinta 10. etape dirke po Italiji, ki se je po 145 kilometrih končala v Modeni. V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Še naprej vodi Italijan Valerio Conti, minuto in 50 sekund zaostaja Slovenec Primož Roglič. Drugo mesto je zasedel italijanski prvak Elia Viviani, tretjega pa Avstralec Caleb Ewan.



Po ponedeljkovem prostem dnevu je danes sledila mirna in povsem ravninska etapa s startom v Ravenni in ciljem v Modeni. Precej razburljiv je bil zaključek, ko je najprej kilometer pred ciljem prišlo do padca, v katerem so jo najgrše skupili Nemec Pascal Ackermann ter Italijana Matteo Moschetti in Simone Consonni.