Roglič drugi v četrti etapi

PESARO – Slovenski kolesar Primož Roglič je v četrti etapi dirke od Tirenskega do Jadranskega morja osvojil drugo mesto, pred njim je končal le Kazahstanec Aleksej Lucenko, ki je na zadnjih dveh spustih dvakrat padel, a na koncu presprintal Rogliča, skupno vodilnega Britanca Adama Yatesa in Danca Jakoba Fuglsanga. Yatesa in Rogliča loči sedem sekund.



Lucenko je prvič padel na spustu po prvem vzponu z I Capuccinija, takrat je pred zavojem zletel iz smeri, se od bankine spretno odbil in se rešil hujšega padca. Drugič je padel na dnu spusta, dober kilometer pred ciljem, ko je okusil trdoto asfalta, se hitro pobral in nadaljeval.



Iz ozadja so ga ujeli Roglič, Yates in Fuglsang, četverica je skupaj premagovala nekaj zadnjih 100 metrov, Roglič se je postavil na čelo, vse pa je presprintal Kazahstanec. Ko je prečkal ciljno črto, se je razveselil uspeha, nato pa začutil vse bolečine in odrgnine, saj je komaj hodil po ciljem prostoru.