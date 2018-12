»Črn dan za slovenske skoke«

GARMISCH-PARTENKIRCHEN – Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih v novo leto ne bo vstopila najboljše volje. Na novoletni tekmi v Garmisch-Partenkirchnu bodo nastopili le trije slovenski skakalci, skozi kvalifikacije so se nanjo prebili Timi Zajc, ki je bil z devetim mestom spet najboljši Slovenec in bo edini tudi nosilec, Anže Semenič in za las tudi Jernej Damjan.



Zajc je skočil 130 metrov in se bo na tekmi pomeril s Poljakom Aleksandrom Zniszczolom, Semeničeva daljava je bila 124 metrov, kar je zadostovalo za 36. mesto in dvoboj z Nemcem Davidom Sieglom, Damjan pa je za 50. mesto skočil 118 metrov. Na tekmi se bo pomeril z zmagovalcem kvalifikacij Poljakom Davidom Kubackim.



Izpadli so Peter Prevc, Domen Prevc in Bor Pavlovčič. Nekdanji zmagovalec svetovnega pokala je zasedel 61. mesto (112,5 m), njegovemu bratu Domnu je uvrstitev med najboljših 50 preprečil padec, zasedel je 64. (120,5) mesto, Pavlovčič pa je bil s povsem ponesrečenim skokom zadnji, 69. (91 m). Brata Prevc bosta zaradi slabe forme tudi predčasno zapustila turnejo.



»Danes je bil črn dan za slovenske smučarske skoke. Izjemno slabi skoki, zelo smo razočarani z izjemo Timija, ki je stopnjeval svoje dosežke od treninga do kvalifikacij. Z njim smo zadovoljni, ostalim pa tudi pod razno ne moremo dati pozitivne ocene. Jutri nastopijo trije. Anže mora iti bolj odločno, vsaj tako, kot je pokazal na treningu. Jernej mora narediti korenite spremembe, če želi priti v finale,« je komentiral trener Gorazd Bertoncelj.



Za zmago v kvalifikacijah je Kubacki pristal pri 135,5 metra, drugi je bil zmagovalec prve tekme novoletne turneje in vodilni v svetovnem pokalu Japonec Rjoju Kobajaši, ki je bil s 140 metri prepričljivo najdaljši, a ni skočil v telemark. Tretji rezultat je zabeležil Kubackijev rojak Kamil Stoch.