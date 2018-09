Rajmond Debevec je znova zablestel in postal svetovni prvak

ČANGVON – Najboljši slovenski strelec vseh časov Rajmond Debevec je znova zablestel v polnem sijaju in na svetovnem prvenstvu v Južni Koreji zmagal v neolimpijski disciplini velikokalibrska puška leže na 300 metrov, potem ko je zadel 592 krogov. Drugo mesto je zasedel Poljak Daniel Romanczyk, ki je prav tako zadel 592 krogov, a imel slabši izid od Debevca v zadnji seriji (Debevec 99, Romanczyk 98 krogov), tretji pa je bil Hrvat Josip Kuna (590 krogov). Drugi slovenski predstavnik Robi Markoja je s 585 krogi zasedel 18. mesto. Slovenija je na nedeljski ekipni tekmi s 1677 krogi zasedla 13. mesto. Slavila je Francija (1761) pred Švico (1757) in Norveško (1755).



Debevec je že na nedeljski eliminacijski tekmi zasenčil vse tekmece in se z najboljšim dosežkom (594 krogov) prebil na glavno tekmo. Današnjo preizkušnjo je odprl s 97 krogi, kar je bila njegova najslabša serija, v nadaljevanju je nato trikrat nanizal 99, po enkrat pa 98 in 100 krogov, ter osvojil zlato kolajno. Druga zlata kolajna na SP, ima še dve olimpijski Za Debevca, nosilca zlatega olimpijskega odličja iz Sydneyja 2000 in dveh bronastih, iz Pekinga 2008 in Londona 2012, je to druga zlata kolajna na svetovnih prvenstvih, prvo je osvojil v Lahtiju 2002 na tekmi z velikokalibrsko puško (trojni položaj na 300 metrov). V izjemno bogati karieri je osvojil tudi šest kolajn najžlahtnejšega leska na evropskih prvenstvih in dosegel 27 zmag na tekmah za svetovni pokal.



Debevec je olimpijsko preizkušnjo z malokalibrsko puško v trojnem položaju na 50 metrov končal na 49. mestu, na tekmi z malokalibrsko puško leže na 50 metrov pa je zasedel 51. mesto. V nadaljevanju letošnjega svetovnega prvenstva bo nastopil še v dveh disciplinah s puško velikega kalibra.