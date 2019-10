Primožu Rogliču uspel nov podvig

RIM – Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič je zmagal na enodnevni dirki v Italiji. Po izjemni zmagi na 102. izvedbi Gira d'Emilia je kolesar Jumbo Visme slavil še na 197 km dolgi preizkušnjo Tre valli Varesine. Roglič je letos dobil že dirke po Emiliji, po Združenih arabskih emiratih, od Tirenskega do Jadranskega morja, dirko po Romandiji ter dirko po Španiji.



Roglič je tokrat za tri sekunde ugnal tekmece, za njim so ciljno črto prevozili Italijan Giovanni Visconti, Latvijec Toms Skujinš, Italijan Andrea Vendrame, Kolumbijec Sergio Higuita, Belgijec Tiesj Benoot, Italijan Kristian Sbaragli, Britanec Tao Geoghegan Hart, Italijan Damiano Caruso in Belgijec Tim Wellens.



Od Slovencev je nastopil še Jan Polanc (UAE Emirates), ki je zaostal 2:40 minute in pristal na 44. mestu.