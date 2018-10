Primož Roglič v tirolski drami kar dvakratni osmoljenec

INNSBRUCK – Španec Alejandro Valverde je po dveh srebrnih in štirih bronastih odličjih na svetovnih kolesarskih prvenstvih letos le postal novi svetovni prvak v cestni dirki. V Innsbrucku je v ciljnem sprintu 258 km dolge preizkušnje premagal Francoza Romaina Bardeta, Kanadčan Michael Woods pa je z bronom zaokrožil trojico dobitnikov medalj. Slovencev ni bilo v ospredju. Že po sto kilometrih dirke je bilo jasno, da bo po koncu preizkušnje znan nov svetovni prvak. Zmagovalec zadnjih treh preizkušenj na SP, Slovak Peter Sagan, je namreč v Innsbrucku odnehal po tretjem od sedmih krogov zahtevne preizkušnje. V uvodnih 60 kilometrih, ko so imeli ubežniki pred glavnino največ 19,30 minute prednosti, je bil slovenski osmerec ves čas v ospredju, na prvem vzponu sta se na čelo postavila Grega Bole in Jan Tratnik, ki sta pomagala pri narekovanju ritma tudi v uvodnih krogih. Matej Mohorič je ves čas spremljal kapetana Primoža Rogliča. Ko se je dirka začela odvijati, je 62 kilometrov pred ciljno črto na desnem zavoju ob Američanu in Norvežanu padel tudi Roglič. Simon Špilak mu je takoj priskočil na pomoč, pripeljal se je nazaj na kraj padca, a mu je kapetan pokazal, naj nadaljuje. Iz slovenskega vozila je Roglič dobil drugo kolo, ujel skupino s Špilakom, Janom Polancem in nekaterimi drugimi ter nadaljeval za glavnino, v kateri je bil Mohorič. Bole, Tratnik, Luka Pibernik in Domen Novak so do takrat že odstopili. Roglič je bil nato v ospredju vse do zadnjih desetih kilometrov, ko je na zadnjem vzponu zaradi težav z opremo zaostal in moral boj za najvišja mesta prepustil tekmecem, na koncu je bil 34. »Škoda, na koncu me je malce zmanjkalo. Očitno sem se, ko sem po padcu lovil glavnino, preveč iztrošil. Imel sem tudi krče, povrhu se mi je strgal čevelj. V določenih trenutkih sem se že bal, kako bom prišel čez zadnji hrib,« je priznal Roglič, ki je pri padcu staknil krvave odrgnine na stegnu, komolcu in rami. »Vedno se naučim kaj novega. Ni predaje, gremo naprej! Če ne bi verjel vase, bi lahko takoj nehal kolesariti,« je poudaril in pohvalil reprezentančne kolege. »Vsi so dali tisto več, tudi sam sem dal od sebe 130 odstotkov,« je omenil in se zahvalil številnim navijačem ob progi. »Ko sem vozil mimo njih in poslušal njihovo spodbujanje, sem imel kar kurjo polt.« Batageljevo mučil hrbet Nizozemska kolesarka Anna van der Breggen pa je postala nova svetovna prvakinja v cestni dirki. Olimpijska prvakinja iz Ria de Janeira leta 2016 je po 156,2 kilometra slavila s 3:42 minute prednosti pred Avstralko Amando Spratt, bron je osvojila Italijanka Tatiana Guderzo s 5:26 minute zaostanka. Od Slovenk je bila Polona Batagelj 30., Urša Pintar 33., obe sta zaostali 8:18 minute. Špela Kern in Urška Žigart sta bili 65. oziroma 67., prva je zaostala 14:51 minute, druga pa 14:55.

»Dirka je bila zelo, zelo težka. To je bilo zame najtežje svetovno prvenstvo, z rezultatom in vožnjo sem zadovoljna. Borila sem se do cilja, dala sem vse od sebe. Druga polovica zadnjega klanca je bila pretežka, bilo je veliko sprememb ritma. To mi je sicer kar odgovarjalo, ampak čutila sem utrujene noge, malce krčev. Sem zadovoljna,« je v cilju povedala Batageljeva. Nizozemke so prevlado dokazale z uvrstitvijo štirih v prvo deveterico, da bodo dominirale, je bilo pričakovano. »So najmočnejše, ustvarjajo vse razplete dirk. Vedeli smo, da bo tako. Na dirkah se poskušamo bojevati do konca, a so premočne. Uspelo jim je, prišle so do tega, po kar so prišle, zmagale so na kronometru in cestni dirki,« je navrgla Polona Batagelj. »Kot sem napovedal, imel sem občutek, da nismo bili tako dobro pripravljeni kot lani. Polona in Urša nista imeli podobno uspešne sezone kot lanske. To se je videlo. Borili sta se, vedeli smo, da sta naši najboljši, malce pa nam je zmanjkalo. Za visoke uvrstitve odločajo odtenki, nisem razočaran, nisem pa niti vesel, v športu vedno iščemo korak naprej. Trasa je bila pisana na kožo našima, a njuna pripravljenost ni bila takšna, da bi dosegli še višji dosežek, kot sta ga na lanskem SP,« je črto pod dirko potegnil selektor Gorazd Penko. Lani je Pintarjeva z 22. mestom v Bergnu dosegla najboljši slovenski rezultat med ženskami na cestnih dirkah. V pripravah na SP je imela precej težav s poškodbo hrbta, ki jo je mučila tudi med kolesarjenjem v Innsbrucku. Priznala je, da je na kolesu močno trpela. S končnim 15. mestom se je dobro odrezala članica BTC City Ljubljane, Rusinja Anastasija Jakovenko.