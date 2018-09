Pri zmagovalcu videl sledi vbodov

Kazahstanec takoj na šivanje

Floyd še enkrat z Mannyjem?



Saul Alvarez je doslej v poklicnem ringu doživel le en poraz, in sicer leta 2013 proti Floydu Mayweatherju (50 zmag, 27 s k. o., brez poraza). Ameriški šampion, ki je po lanski zmagi nad Ircem Conorjem McGregorjem že napovedal konec svoje športne poti, je sicer v soboto na družbenem omrežju instagram presenetil z novico, da se bo še enkrat pomeril s Filipincem Mannyjem Pacquiaom, od katerega je bil sicer po točkah boljši že leta 2015. »Še letos se bom vrnil v ring za še en obračun s Pacquiaom, nasmiha se mi še en devetmestni zaslužek,« je sporočil Mayweather.

LJUBLJANA – Sodniki tudi po povratnem obračunu med Mehičanom(50 zmag, 34 s k. o., 2 neodločena izida, 1 poraz) in Kazahstancem(38 zmag, 1 neodločen izid, 1 poraz), ki sta po mnenju mnogih poznavalcev trenutno najbolj vsestranska boksarja na svetu, niso bili povsem enotni. Res pa je, da sta tokrat dva točkovala enako (s 115:113 za Alvareza, medtem ko se je za tretjega dvoboj spet razpletel neodločeno s 114:114), tako da smo vendarle dobili zmagovalca. Z naslovoma svetovnega prvaka v srednji kategoriji po različicah WBA in WBC se je tako ovenčal 28-letni as iz Guadalajare.»Zadovoljen sem, ker sem prikazal odlično borbo. To je bila čista zmaga! Dokazal sem, da sem boljši boksar. Naj živi Mehika!« je po jubilejni 50. profesionalni zmagi presodil Alvarez, ki je bil v revanši pred skoraj 22.000 gledalci v lasvegaški areni T-Mobile predvsem natančnejši od tekmeca. Vendar pa so bili ljubitelji boksa tudi tokrat razdeljeni; če bi odločalo zgolj število udarcev, bi moral biti spredaj Golovkin, ki je v dvanajstih rundah sprožil kar 879 udarcev in v polno zadel 234-krat (27 odstotkov). Na drugi strani sta od Saulovih 622 udarcev cilj našla 202 (33 odstotkov).Golovkin takoj po dvoboju ni dal nobene izjave, ampak je odhitel naravnost v slačilnico, kjer so mu rano nad desnim očesom zakrpali z osmimi šivi. Pred novinarje je stopil šele po opravljenem šivanju, med katerim si je vsaj malo opomogel od šoka po premiernem porazu v poklicnem ringu. »Menim, da sem se boril bolje od Saula, toda točkovalci so zmago prisodili njemu,« s sodniško odločitvijo ni bil zadovoljen 36-letni Kazahstanec, potem ko je izgubil šampionska pasova, ki si ju je lastil debelih osem let oziroma tri. V sebi nosi bes še iz prvega medsebojnega dvoboja, ki se je razpletel z neodločenim izidom, čeprav bi si po mnenju mnogih zaslužil zmago. Dodatno ga je razjezil še dopinški prekršek Alvareza, ki so mu dokazali jemanje prepovedanega sredstva clenbuterol, zaradi česar je pred povratnim obračunom prestal šestmesečno prepoved boksanja. Canelo, kakor se glasi vzdevek osem let mlajšega Mehičana, se je izgovarjal, da je omenjeno snov zaužil z okuženim mesom, toda Golovkin mu ne verjame. »Zgodba z mesom je neumna. Kar poglejte si Saulovo telo, povsod – na bicepsih, trebuhu, skoraj po celem telesu – so vidne sledi injekcijskih vbodov,« je GGG pred revanšo očital Alvarezu in tako rekoč zahteval še tretji medsebojni obračun "pod določenimi pogoji".Mehičan je vanj že privolil. »Če bo Genadij res želel še en dvoboj, ga bo tudi dobil. A najprej bom užival v tem uspehu z družino in prijatelji,« je zagotovil Alvarez, ki naj bi za tokratno zmago prejel 40 milijonov dolarjev, medtem ko se bo Golovkin tolažil s 30 milijoni ameriških zelencev.