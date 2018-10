Pred Muro in 5000 navijači je klonil tudi veliki Maribor

Danes še dve tekmi

Nepopolni izidi 11. kroga – Mura : Maribor 4:1 (5000 gledalcev; Nik Lorbek 9., Aleksandar Bošković 38., Nino Kouter 66., Luka Bobičanec 90.; Felipe Santos 85.), Rudar - Domžale (Roman Glažar), Olimpija - Krško (obe sinoči), Gorica - Celje (glavni sodnik Asmir Sagrković; danes ob 16. uri), Aluminij - Triglav (Dejan Balažič; danes ob 18. uri). Pari 12. kroga: Krško - Rudar (petek, 5. oktobra), Domžale - Mura, Maribor - Aluminij, Celje - Olimpija (vse v soboto, 6. oktobra), Triglav - Gorica (nedelja, 7. oktobra).

Bobičanec se je oddolžil

175 minut so potrebovali Mariborčani, da so v tej sezoni zabili gol Muri.

Premalo za točko

Bravo na vrhu

Nogometaši Brava so z zmago s 3:0 na derbiju z Ilirijo v 9. krogu potrdili vodstvo v 2. SNL. Po remiju najbližjih zasledovalcev Nafte, ki se je doma brez zadetkov razšla z Brežicami, so Bežigrajčani sami na vrhu z dvema točkama prednosti. Na tretje mesto so se s trojčkom Anela Hajrića pri zmagi s 4:0 nad Ankaran Postojno zavihtele Radomlje. Izidi 9. kroga 2. slovenske nogometne lige: Ilirija 1911 : AŠK Bravo 0:3, Kalcer Radomlje : Ankaran Postojna 4:0, Jadran Dekani : Drava Dakinda Ptuj 0:1, Rogaška : CherryBox24 Tabor Sežana 1:1, Roltek Dob : Vitanest Bilje 1:0, Nafta 1903 : Brežice Terme Čatež 0:0, Krka : Fužinar Vzajemci 3:1, Brda : Beltinci (sinoči). Vrstni red: AŠK Bravo 20, Nafta 18, Kalcer Radomlje in CherryBox24 Tabor Sežana po 17, Drava Dakinda Ptuj 16, Roltek Dob 15, Krka, Rogaška in Ankaran Postojna po 13, Fužinar Vzajemci 12, Beltinci (-1) 10, Jadran Dekani 9, Ilirija 1911 in Vitanest Bilje po 7, Brežice Terme Čatež 6, Brda (-1) 2.

LJUBLJANA – Tudi vreme je dalo pečat derbiju 11. kroga Prve lige Telekom Slovenije v soboški Fazaneriji, kjer je izjemno gledljivo, dinamično in zanimivo nogometno tekmo videlo kar 5000 gledalcev. Muraši so si želeli prekiniti negativen niz treh zaporednih porazov, Mariborčani so prišli na ravnico po plen in utrditev na vrhu prvenstvene lestvice. Izteklo se je po domačih notah. »Prevladala je naša želja, predvsem pa odgovornost do grba, ki ga nosimo na dresu. To smo na zadnjih dveh tekmah pogrešali. A tokrat je bila odgovornost prava,« se je tretje zmage v tem prvenstvu razveselil trener Mure. A uvod ni napovedoval, da bo Maribor doživel prvi poraz v sezoni.Prvi pravi napad je zapravil vijoličasti. Gostitelji niso hoteli zaostajati pa še realizacijo so popravili v primerjavi z gosti. Fazanerija je po nedeljskem kosilu prvič eksplodirala v 9. minuti. Po podaji z desne je bil na drugi vratnici najvišji. Nekdanji igralec Maribora (kar šest je takšnih v vrstah Mure) je z debitantskim golom v prvi ligi poskrbel za dinamično tekmo. Za vodstvo domačih igralcev je podal, v prejšnji sezoni prvo ime murašev v lovu na elitno ligo, v dosedanjih desetih krogih pa še nekoliko zadržan. V Čakovcu rojeni Hrvat je včeraj vrnil z obrestmi! V 38. minuti je Mura vodila 2:0. S prostega strela, prej je z roko igral, je natančno meril Bobičanec.je žogo odbil v vratnico, od tu je odskočila v polje, kjer je bil korak pred vsemi. Mariborčani so se v nadaljevanju poskušali rešiti s pomočjo brazilske naveze, ki sta v 46. in 62. minuti vstopila na teren. Ni šlo. V 66. minuti žoga po streluni šla prek golove črte, za Handanovićev hrbet pa jo je nekaj trenutkov zatem spravil. Santos je v 85. minuti kozmetično popravil rezultat na 1:3 in poskrbel za nekaj živčnosti, a to je tik pred koncem 90. minute z izjemnim strelom odpihnil prav Luka Bobičanec, nesporno prvo ime tokratnega derbija, ki se je končal s silovitih 4:1 za Muro.»Nismo bili dovolj živi in pravi ter mentalno prisotni, da bi lahko parirali Muri. Hoteli smo igrati preveč počasi,« je razloge za poraz iskal, ki iz tega rezultata ni delal pretirane tragedije. Preveč ve in zna, da bi ga takšni porazi vrgli iz tira. »Takšne situacije so bile vedno neka šola, iz katere smo se kaj naučili. Nismo izgubili prvenstva, sezona je še dolga, je pa to močno opozorilo za naprej,« je sklenil Izolan na klopi Maribora.