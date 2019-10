Pozimi bi bil rad čim bolj lačen

Poskušal bo izvleči čim več

V Klingenthalu šest Slovencev

Ob Timiju Zajcu bodo v današnjih kvalifikacijah v Klingenthalu med Slovenci nastopili še Tilen Bartol, Jernej Damjan, Anže Lanišek ter brata Domen in Peter Prevc. "Pričakujem, da bomo zraven, torej med najboljšimi, da bomo konkurenčni za najvišja mesta oziroma deseterico. Rad bi, da bi se čim več naših tekmovalcev uvrstilo v finale," je o pričakovanjih za zadnjo preizkušnjo letošnje velike nagrade spregovoril glavni trener slovenske reprezentance Gorazd Bertoncelj.

KOPER – Čeprav se je najboljši slovenski smučarski skakalecletos udeležil le treh od dosedanjih sedmih preizkušenj za veliko nagrado pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS), je pred sklepnim dejanjem poletne različice svetovnega pokala v Klingenthalu, kjer bodo danes kvalifikacije (18.00), jutri pa zadnja tekma (16.00), v skupni razvrstitvi še vedno na visokem tretjem mestu. Ker njegov zaostanek za japonskim nosilcem rumene majiceznaša le 34 točk, še deset manj pa ga loči od drugouvrščenega Poljaka, ki je minulo nedeljo zmagal v Hinzenbachu, ima 19-letni as iz Hramš v občini Žalec še vse možnosti celo za osvojitev lovorike, kar je med Slovenci doslej uspelo le(2014). Vendar to ni Timijev cilj.»Če sem iskren, o skupni zmagi nisem prav veliko razmišljal. Izpustil sem namreč več tekem, še vedno so zame pač pomembnejše zimske. V Klingenthal odhajam predvsem preverit, v kakšni formi sem, bom pa poskušal, tako kot vedno in povsod, izvleči čim več,« je poudaril Zajc in prikimal naši opazki, da bo priložnost za osvojitev lovorike – če se mu bo le ponudila – seveda zagrabil z obema rokama. Arena Vogtland (HS-140), kakor se imenuje skakalnica v Klingenthalu, na kateri je, mimogrede,na sobotnem treningu za celinski pokal poletel do neuradnega poletnega rekorda (148 m), mu je všeč. »Tamkajšnja naprava je res zelo velika. Veseli me, da sem bil na zadnjih treningih precej stanoviten in da s skoki nisem imel večjih preglavic, vendar težko rečem, kakšna je zdaj moja forma, ker sem v zadnjem obdobju preizkušal različne stvari, določene tudi zamenjal, kot denimo čevlje. A če bom skakal normalno, konec tedna ne bi smel imeti prevelikih težav,« je prepričan mladi član SSK Ljubno BTC, ki je na lastno željo izpustil tudi zadnjo preizkušnjo v Hinzenbachu. Če bi bilo po njegovem, bi se odpovedal nastopu še na kakšni tekmi.»Po koncu prejšnje sezone sem si za enega od ciljev za letošnje poletje zadal, da bi se udeležil čim manj preizkušenj, da bi jih bil potem čim bolj lačen pozimi in da bi bil konec marca, ko bo v Planici svetovno prvenstvo v poletih, še vedno sposoben dobro tekmovati,« je razkril Zajc, ki bo storil vse, da bo v prihajajoči zimi še boljši kot v prejšnji, ki jo je v točkovanju za svetovni pokal kot najvišje uvrščeni Slovenec končal na devetem mestu. »Moj cilj je napredovati, biti čim bolj stanoviten in doseči še kakšne stopničke (v prejšnji zimi je drugemu mestu v Saporu dodal še zmago v Oberstdorfu),« si je zaželel mladi Štajerec, ki si je poleti baterije polnil na morju. »V glavnem sem počival in se sončil, se veliko vozil z vodnim skuterjem in deskal na vodi, tako da nisem ves teden le ležal na plaži,« je sklenil v smehu.