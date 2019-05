Pogačar pri 20 letih zmagovalec kolesarske dirke po Kaliforniji 

PASADENA – Mladi slovenski kolesar Tadej Pogačar je zmagovalec dirke svetovne serije po Kaliforniji. To je za 20-letnega člana ekipe UAE Emirates največji uspeh v karieri in druga skupna zmaga med profesionalci. Pogačar si je rumeno majico vodilnega prikolesaril z zmago v predzadnji kraljevski šesti etapi. Tam je na vzponu na Mt. Baldy v napetem obračunu ugnal Kolumbijca Sergia Higuita, ki je zasedel tudi drugo mesto na koncu dirke.



V zadnji etapi prednosti nato ni več zapravil, v cilj je pripeljal z vsemi favoriti in postal najmlajši zmagovalec največje kolesarske dirke v ZDA. Še lani član ljubljanskega Roga je februarja letos zmagal tudi na dirki po Algarveju, ki sicer nosi oznako ekstra kategorije, a na njej številni zvezdniki pilijo formo za pomembnejše spomladanske dirke. Z zmago v Kaliforniji je Pogačar delno že izpolnil cilje v sezoni: »Zame je bila prav ta dirka vrhunec. Bil sem dobro pripravljen in dosegel sem vse cilje, nad skupno zmago pa sem malo presenečen tudi sam. Zdaj se že veselim nadaljevanja.«



Zadnjo, 141 kilometrov dolgo etapo od Santa Clarite do Pasadene je sicer dobil Nizozemec Cees Bol, ki je v skupinskem sprintu premagal nekdanjega svetovnega prvaka Slovaka Petra Sagana. Pogačar je bil 20., Simon Špilak (Katjuša) 27. Ta je bil sicer skupno šesti.