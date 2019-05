Počeno rebro ni ustavilo Žnidarčiča

S štirimi uvrstitvami kajakašev med najboljšo peterico sprinterske preizkušnje, med katerimi sta izstopala Nejc Žnidarčič z zlato kolajno in Anže Urankar s srebrno, so slovenski tekmovalci zaokrožili uspešne nastope na evropskem prvenstvu v spustu na divjih vodah. Na njem so osvojili šest odličij, med njimi dve zlati in tri srebrna. Dogajanje na Soči je prebudilo prijetne spomine. Pred 28 leti je bilo svetovno prvenstvo na isti progi eno zadnjih dejanj slovenskega športa pod jugoslovansko zastavo, takratni junaki pa so se vnovič zbrali v Trnovem. Zmagovalec med kanuisti, Hrvat Tomislav Crnković kot komentator spletnega prenosa v angleščini, srebrni Joško Kancler je nastopil na tekmi veteranov, bronasti Andrej Jelenc je deloval kot direktor Kajakaške zveze Slovenije, Srečko Masle, ki je bil z Andrejem Grobišo drugi med dvojci, pa kot vodja reprezentance. Po zadnjem dnevu EP je potegnil črto pod dogajanje. »Za konec smo videli fantastično predstavo v sprintu, 1., 2, 4. in 5. mesto je nekaj izjemnega. Nejc Žnidarčič je kljub počenemu rebru veslal za učbenike in dosegel neverjeten rezultat. Na žalost se je naši trojici ponesrečil moštveni nastop. Fantom je očitno popustila zbranost, saj je Tim Novak že na prvi polovici proge storil veliko napako, nato pa se je vse skupaj stopnjevalo, ko so poskušali na silo nadomestiti zamujeno,« je ocenil osvajalec osmih kolajn na svetovnih prvenstvih v časih, ko so tekmovali zgolj v klasičnem spustu. Na SP bo drugače V aktivni karieri je Masle služboval tudi pri Delu, že v času tekmovalne poti pa je presedlal med trenerje. Zato dobro ve, kako hitro se lahko zalomi tudi najboljšim: »Moštvena tekma je nekaj povsem drugega kot posamična, zato je potrebna skupna vadba, pomemben je taktičen pristop. Novak je najmlajši med kajakaši in najmanj izkušen, a si je mesto v moštvu priboril s 4. mestom. Premagal je junaka klasičnega spusta Simona Ovna, s katerim bi bili verjetno bolj zanesljivi, a smo spoštovali rezultate posamične tekme. Prepričan sem, da bo na septembrskem EP na umetni progi v Seu d'Urgellu marsikaj drugače kot na naravnih brzicah Soče.« Praznih rok je zadnji dan ostal tudi svetovni prvak med kanuisti ​Blaž Cof, ki so mu do brona zmanjkale le tri desetinke sekunde. In kakšna je skupna ocena prvenstva? »Slovenija nima tako popolne reprezentance, da bi lahko osvajala odličja v vseh kategorijah tako kot Francozi ali Čehi, zato moramo še bolje delati z mladimi. V ospredje bodo morali stopiti tudi drugi trenerji. Zame je to zadnja sezona, saj sem se lani upokojil, a so me prepričali še za domače EP,« je potrdil Srečko Masle.