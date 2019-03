Po več kot letu dni spet med najboljšimi

OSLO – »Lahko rečem, da spet vidim luč na koncu predora,« se je od svetovnega prvenstva v Seefeldu in Innsbrucku pred tednom dni poslovil Peter Prevc, ki je sicer na posamičnih preizkušnjah zasedel 16. in 24. mesto, vendar so bili občutki dobri, veliko boljši kot pred tem v sezoni, ko se je boril s pripravljenostjo. In vse to se je potrdilo tudi včeraj, ko je na slovitem Holmenkollnu presenetljivo osvojil tretje mesto in se na stopničke povzpel prvič po lanskem januarju, ko je bil prav tako tretji v Zakopanah (zmagal pa je tedaj Anže Semenič). Veliko se je zgodilo, odkar je najstarejši od bratov Prevc stal na zmagovalnem odru med posamezniki, v tej sezoni se je že nekajkrat dotaknil dna, ko je denimo izpadal v kvalifikacijah. Nekajkrat se je umaknil s turneje in se posvetil treningu, ob vsaki vrnitvi zatrjeval, da je nared, a se kar ni in ni izšlo. Še pred kratkim je glavni trener Gorazd Bertoncelj ocenil, da ni prav veliko možnosti (ali da jih pač ni), da bi se še v tej sezoni prebil na oder za zmagovalce, češ da potrebuje celoten cikel priprav, da bo spet lahko posegal po najvišjih mestih. A Peter Prevc je včeraj res lepo presenetil in na uvodni posamični preizkušnji norveške turneje raw air osvojil tretje mesto. Po obeh skokih sta njegovo zadovoljstvo nakazovali močno stisnjeni pesti, po prvem (125,5) je sicer zasedal osmo mesto, v finalu pa je s 129 metri napredoval na tretje, pred njim sta bila na koncu le Stefan Kraft (134, 126), vodilni po prvi seriji, in Robert Johansson (127, 129,5).

Za Prevca so bile to 53. stopničke v karieri, a nedvomno s posebno vrednostjo, ne nazadnje se je do Osla v tej sezoni zgolj trikrat prebil do točk, najvišje je bil na 16. mestu. S tem se je prebil tudi na 35. mesto v skupnem seštevku svetovnega pokala, kar je seveda pomembno z vidika finalne, nedeljske tekme v Planici. Slovenski uspeh sta dopolnila še Domen Prevc s šestim mestom (129, 123,5) in Timi Zajc, ki je bil 14. (124,5, 120). Po prvi seriji je sicer kazalo kar na tri Slovence med deseterico, saj je bil naš najboljši v tej sezoni prav deseti. Norvežan razred zase V znova spremenljivih razmerah se je opekel prenekateri skakalec, tudi Kamil Stoch, ki je bil zgolj 13., kar pomeni, da si je Rjoju Kobajaši, včeraj peti, tudi teoretično že zagotovil veliki kristalni globus. Pred zadnjimi petimi tekmami ima natančno 500 točk prednosti pred Poljakom (1665:1165), a ga ta ne more več ujeti niti po zanj idealnem scenariju, saj ne bi mogel doseči toliko zmag, kot jih je Japonec že v tej sezoni. Na turneji raw air pa medtem prepričljivo vodi Robert Johansson, ki je ob včerajšnji tekmi dobil tudi petkove kvalifikacije in sobotno ekipno tekmo. To je še bolj zaznamoval nestanoviten veter, zaradi katerega so lahko prireditelji izpeljali zgolj eno serijo. V tej je Johanssonu uspel še en dosežek tega konca tedna, saj je s 144 metri postavil rekord skakalnice. »Biti rekorder skakalnice s takšno zgodovino je res nekaj posebnega. Za trenutek se mi je zdelo, da ne bom nikdar pristal,« je opisal norveški as. Za Norvežani so se zvrstili Japonci in Avstrijci, Slovencem pa je pripadlo 6. mesto. Včeraj so prvo tekmo turneje raw air v zgodovini opravile tudi ženske. Zmagala je Daniela Iraschko-Stolz, najboljša Slovenka pa je bila Nika Križnar na osmem mestu. Po prvi seriji je najbolje kazalo Jerneji Brecl (7.), a v finalu ni držala pritiska in je zdrsnila na 19. mesto, Urša Bogataj je bila 15. in Špela Rogelj 13.