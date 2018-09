Po ukazu iz boksov slavje Hamiltona

SOČI – Lewis Hamilton je naredil še en korak k ubranitvi naslova prvaka formule 1. Na 16 od 21 dirk letošnje sezone je Britanec slavil pred moštvenim kolegom pri Mercedesu Valtterijem Bottasom in dirkačem Ferrarija Sebastianom Vettlom. Hamilton je nekoliko slabše startal z drugega mesta in bi ga Vettel skoraj prehitel, a se je ponovno pokazalo, da srebrne puščice poganja močnejši motor kot poskočnega konjička. Le nekaj zavojev kasneje je Hamilton že dihal za ovratnik Bottasu, a je ta odbil njegov napad. Je pa moral Britanca spustiti naprej v 26. krogu po ukazu iz boksov in tako ni ponovil lanske zmage v Sočiju. Slavljenec prehiteval kot za stavo Za največ prehitevanj na stezi je poskrbel Nizozemec Max Verstappen. Na svoj rojstni dan je startal z 19. mesta, a je že v prvih petih krogih pridobil osem mest. Na edini postanek v boks je šel šele v 43. krogu, do takrat pa vodil. Ob vrnitvi na stezo je bil peti in se ni mogel približati četrtemu Kimiju Räikkönnenu.



Hamilton ima po novih 25 točkah skupaj 306 točk, Vettel 256, Bottas pa 189. Le tri točke manj ima Räikkönnen. Naslednja dirka bo 7. oktobra v Suzuki na Japonskem.