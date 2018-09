Po srebrni še zlata: Janja na balvanih nepremagljiva

INNSBRUCK – Janja Garnbret je nova svetovna prvakinja v balvanskem plezanju. Devetnajstletna Korošica si je zlato odličje priplezala na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Innsbrucku, kjer se je prejšnjo soboto zavihtela do srebra v težavnosti.



To je njena tretja medalja na svetovnih prvenstvih. Prvo, zlato, je osvojila pred dvema letoma na prvenstvu v Parizu, ko je konkurenco premagala v težavnosti. »Finale je bil super težak, v enih balvanih nisem vedela, kaj bi naredila, a je bilo čudovito. Sem super vesela, da sem osvojila zlato kolajno. To so bile moje sanje,« so bile prve besede slovenske tekmovalke po osvojenem zlatu.



Garnbretova je vodila že po kvalifikacijah in polfinalu. S tem dosežkom je Garnbretova tudi prva favoritinja za zmago v nedeljski olimpijski kombinaciji, v novi disciplini, ki bo doživela tekmovalno premiero prav v Innsbrucku in v kateri se bo za kolajne pomerilo najboljših šest v obeh konkurencah in v vseh treh disciplinah.



V soboto bosta na sporedu še moška polfinale in finale v balvanih z dvema Slovencema na startu polfinala, Jernejem Kruderjem in Gregorjem Vezonikom. Druga slovenska polfinalistka Katja Kadić je tekmovanje končala na 12. mestu.