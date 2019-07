Olimpija z dobro popotnico iz Turčije

ISTANBUL – Nogometaši ljubljanske Olimpije so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za evropsko ligo v gosteh igrali neodločeno 2 : 2 (1 : 1) proti Malatyasporu. Za Olimpijo sta zadela Ante Vukušić v 13. minuti in Stefan Savić v 74. Povratna tekma bo v četrtek v Ljubljani.



Ljubljančani so v Turčiji proti favorizirani ekipi iztržili dobro izhodišče za povratno tekmo. V Malatyi so se pokazali kot enakovreden tekmec domači ekipi, tako da so naredili vsaj majhen korak k napredovanju v tretji krog, kjer jih čaka boljši iz dvoboja med ekipama Connah's Quay Nomads iz Walesa in beograjskim Partizanom.



Ljubljančani so se v prvem polčasu dobro kosali s Turki, ki so sicer prvi malce zagrozili, ko je bil nenatančen Adis Jahović v tretji minuti, nevaren pa je bil tudi ob koncu polčasa. Na drugi strani je Stefan Savić v 12. minuti streljal čez gol z roba kazenskega prostora, že v naslednji minuti pa je Olimpija povedla. Spremenila smer in presenetila Vidmarja Endri Čekiči je z desne strani kazenskega prostora žogo po tleh vrnil v sredino, od koder jo je iz bližine Vukušić poslal pod prečko. Gostitelji so v 20. minuti nekoliko srečno izenačili, potem ko je z več kot 25 metrov sprožil Arturo Mina Meza, žoga je na poti proti golu zadela njegovega soigralca Thievyja Bifoumo, spremenila smer in presenetila Nejca Vidmarja.



Savić je imel novo priložnost za ljubljansko vodstvo v 22. minuti, ko je dvoboj ena na ena dobil vratar Malatyaspora Fabien Farnolle. V drugem polčasu so prvi spet resneje zagrozili domači, ko je Bifouma prišel v kazenski prostor, sprožil nekoliko z leve, Vidmar pa je bil na mestu. Povedli z bele točke V 66. minuti pa so Turki povedli. Macky Bagnack je na vrhu kazenskega prostora storil prekršek nad Jahovićem, ki je nato zanesljivo izvedel strel z bele pike. Kmalu zatem je Jahović poskusil še enkrat iz bližine, a je Vidmar žogo odbil.



Ljubljančani so izid izenačili v 74. minuti, ko je z desne strani podal Eric Boakye, žoga je preletela vse in na koncu končala pri Saviću, ki jo je iz bližine poslal v mrežo z 2 : 2. Tri minute pozneje je bil pred ljubljanskim golom spet premalo natančen Jahović. V 82. minuti je bil na drugi strani spet nevaren Savić, ki je natančno meril z roba kazenskega prostora, izkazal pa se je Fabien, malce zatem pa je sprožil še Vukušić, po čemer je sledil nov kot. Domači pa so že v sodniškem dodatku dvakrat streljali prek Guilhermeja, a tudi oni neuspešno.