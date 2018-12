ABU DABI – Nogometaši madridskega Reala so še tretjič zapovrstjo in četrtič v zadnjih petih letih postali klubski svetovni prvaki. V finalu v Abu Dabiju so premagali predstavnika gostiteljev Al Ain s 4 : 1. Za Real so zadeli Luka Modrić v 14., Marcos Llorente v 60., Sergio Ramos v 79. in Yahia Nader v 90. minuti, ko je dosegel avtogol, za Al Ain pa Cukasa Šiotani v 86. minuti.



Tretje mesto si je z zmago s 4 : 0 v malem finalu proti Kašimi priigral River Plate.