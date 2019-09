PARIZ – V drugem polfinalu evropskega prvenstva v odbojki sta se v dvorani AccorHotels Arena v pariškem okrožju Bercy pomerili Francija in Srbija. Po tesnem boju je na koncu prevladala Srbija, ki je zmagala s 3:2.



Francija je v četrtfinalu odpravila Italijo s 3:0, Srbi pa so bili s 3:2 boljši od Ukrajine, zadnji niz so dobili s 15:9.



Slovenska reprezentanca je danes dopoldne že odpotovala v Pariz, kjer so opravili že prvi trening.