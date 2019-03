Odlično! Primož Roglič ponovno navdušil

DUBAJ – Slovenski kolesar Primož Roglič je skupni zmagovalec dirke svetovne serije po Združenih arabskih emiratih (ZAE). Današnjo zadnjo etapo v Dubaju je v sprintu po 145 kilometrih dobil Irec Sam Bennett, osmi je bil Luka Mezgec.



Roglič je vodil od prve do zadnje etape, saj je njegova ekipa Jumbo-Visma prikolesarila do premierne zmage v ekipnih kronometrih na dirkah svetovne serije v prvi etapi. Prvi je prečkal ciljno črto in oblekel rdečo majico, v naslednjih etapah je prednost povečal, vmes pa dobil še dve.



Roglič je prišel do šeste skupne zmage na etapnih dirkah, tretje na ravni svetovne serije. Prvo in drugo je dosegel lani na dirki po Baskiji in Romandiji. Ob tem je bil kot član nizozemske ekipe še najboljši na dirki po Sloveniji in po Algarveju, še kot kolesar Adrie Mobila pa prav tako po Sloveniji in Azerbajdžanu.