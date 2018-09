Oblak in Sarma uspešna, Liverpool zrušil PSG

Ljubljana – Uvod v ligo prvakov 2018/19 je napovedal krasno evropsko sezono elitnih nogometnih klubov. Uvodni večer skupinskega dela tekmovanja smo videli vse: dinamične predstave visokega ritma, izjemne akcije in poteze posameznikov, številne gole in pravične razplete. Do zmag sta prišla oba slovenska vratarja, Jan Oblak z madridskim Atleticom in Samir Handanović z milanskim Interjem.



V ospredju pa sta vendarle dva druga dogodka. Obračun med Liverpoolom in PSG na kultnem Anfield Roadu je imel vse to, kar si zasluži tudi finale lige prvakov. Redsi so po odličnem začetku v angleškem prvenstvu še enkrat dokazali, zakaj so bili v prejšnji sezoni finalist LP. Francoski prvak iz Pariza je bil v na videz izgubljenem položaju, potem ko je Liverpool povedel z zadetkoma ​Daniela Sturridgea (30.) in Jamesa Milnerja (36.-11m). Toda zadetek Thomasa Meunierja je prizemljil gostitelje in napovedal zahteven drugi polčas. Kjub temu je domača četa nemškega stratega Jürgena Kloppa z nevarnimi akcijami nadaljevala priložnosti za zadetek, toda vse boljši zasedbi njegovega rojaka na klopi PSG Thomasa Tuchela je uspelo kolikor toliko nadzorovati nevarne situacije pred svojimi vrati. Ob tem v gostujoči vrsti ni bil najbolj razpoložen prvi zvezdnik Neymar, ki je močno grešil pri podajah in pretiraval s preigravanji. Vseeno je Kylian Mbappe v 83. minuti po njegovi akciji izenačil na 2:2. Še sreča, da je Klopp v 72. minuti v igro poslal Roberta Firmina, ki je kljub poškodbi levega očesa zamenjal Sturridgea. Ta se mu je oddolžil z zmagovitim golom v drugi minuti sodnikovega podaljška.



»V prvem polčasu smo igrali odlično, nismo si zaslužili zaostanka za dva zadetka. Nismo se predali, igrali smo pogumno. V drugem polčasu smo prelahko izgubljali žogo, v obrambi smo delovali dobro. Na koncu tekme je bilo težko, toda poraza si nismo zaslužili,« je dejal 45-letni Tuchel, ki je še poudaril: »V napadu bomo morali biti agresivnejši.«



PSG tokrat pač ni izkoristil atomskega napada Neymar-Mbappe-Edinson Cavani. Enainpetdesetletni Klopp je spet z razlogom sijal od sreče: »Bilo je čudovito. Bili smo pogumni in pokazali veliko srce. Držali smo jih daleč od naših vrat, dobro smo se branili. Bilo je odlično. Danes se nismo naučili nič novega; proti PSG moraš biti 100-odstoten, samo tako lahko zmagaš.«



Premierni večer v LP je po svoje zaznamoval tudi argentinski as v dresu Barcelone Lionel Messi. Proti z izkušnjami podhranjenemu nizozemskemu PSV, ki ga vodi nekdanji igralec Barcelone Mark van Bommel, je dosegel svoj osmi hat-trick v tem tekmovanju, kar je rekord. Portugalec Cristiano Ronaldo jih ima sedem, a pred Messijem krepko vodi v številu golov v LP (120:103).