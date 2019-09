Luka Božič je tretji na svetu. FOTO: Tomi Lombar, Delo

SEU D'URGELL – Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju na divjih vodah se veseli dveh novih odličij. Na svetovnem prvenstvu v Seu d'Urgellu je ljubljanska kajakašicapostala svetovna prvakinja. To je na svetovnih prvenstvih sploh prvo slovensko posamično odličje v ženski konkurenci.je že pred tem v kanuju zasedel tretje mesto, zaostal je le za Francozomin Špancem. Za 28-letnega Božiča iz Šempetra pri Novi Gorici je to največji uspeh v karieri, doslej je medalje na največjih tekmovanjih osvajal le v dvojcu skupaj sZa Slovenijo sta to drugo in tretje odličje na prvenstvu, zlato je pred tem osvojila kajakaška ekipa v spustu.