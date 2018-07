Neymar po poti Ronalda in Messija

Znani so še drugi polfinalisti svetovnega prvenstva v nogometu. To so postali Belgijci, ki jim je zmago že v 13. minuti tekme zagotovil brazilski nogometaš Fernandinho, ko je v mrežo zabil avtogol.



Belgijci so v 31. minuti vodili z 2 : 0, nato pa je v 76. minuti z golom nekaj upanja Brazilcem vlil Renato Augusto.



Belgija je po zmagi nad Brazilijo po Franciji tako druga polfinalistka nogometnega svetovnega prvenstva v Rusiji in se je po 32 letih uvrstila v boj za štiri najboljše ekipe sveta.



Naslov svetovnega prvaka bo tako ostal v Evropi.