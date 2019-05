Neverjeta Janja Garnbert pometla s konkurenco

MÜNCHEN - Janja Garnbret ostaja nepremagljiva tudi po letošnjem Münchnu. Garnbretova je zmagala tudi na peti tekmi sezone svetovnega pokala v balvanskem plezanju. Nov uspeh Garnbretove je dopolnila Mia Krampl, ki je v svojem prvem finalu s tretjim mestom osvojila premierne stopničke. Anže Peharc in Katja Kadić sta v finalu osvojila peto oziroma šesto mesto.

Do konca prvega dela letošnje sezone svetovnega pokala v športnem plezanju, ki je v celoti v znamenju balvanov, je le še junijska tekma v Vailu. Garnbretova bo onstran velike luže v Koloradu lovila poseben mejnik, saj še nihče doslej ni osvojil vseh tekem svetovnega pokala na balvanih v eni sezoni.



Korošica je bila v Münchnu zelo sproščena in se je vidno zabavala, angleški komentator pa se je celo pošalil, da je bila med čakanjem na finalni nastop tako mirna in neobremenjena, kot da bi čakala na postaji na avtobus.



»Res je bilo čudovito tekmovanje, zelo sem se zabavala, tako v kvalifikacijah, kot tudi v polfinalu in finalu. Ta množica, ki se je zbrala tukaj, ti da še dodaten zagon in res je bilo zabavno," je bila prva izjava slovenske šampionke, ki jo je 5000 glava množica, zbrana v olimpijskem parku, znala nagraditi z aplavzom za vsak uspeh, na koncu pa pospremila z glasnimi vzkliki "Janja, Janja ...«.



Dvajsetletnica si je že pred Münchnom zagotovila svoj prvi naslov skupne zmagovalke svetovnega pokala v balvanskem plezanju. V Münchnu pa je s peto zaporedno zmago le potrdila popolno prevlado. To je njena še tretja zmaga na tekmah v Münchnu ter 24. zmaga v svetovnem pokalu.