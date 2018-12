Mešanica nogometa in golfa

V teh dneh, odkar smo doma, imamo izjemne odzive na družabnih omrežjih. Ljudje kličejo in sprašujejo, kje lahko igrajo, kje lahko trenirajo!

Slovenske barve so zastopali Gaj Rosič, Nika Gerbec, Vasja Kovač, Ian Emeršič, Aleks Kravanja, Žan Susman, Matija Brodnjak, Klemen Rutar in Sanda Lah Kravanja.

Tri leta so minila, odkar je Slovenija v Bovcu dobila prvo uradno igrišče za igranje footgolfa, mešanice nogometa in golfa, pred dnevi pa se je naša reprezentanca vrnila s svetovnega prvenstva, 3. po vrsti, gostil ga je maroški Marakeš.»Tokratno prvenstvo je prava organizacijska uspešnica, Maročani in Francozi so se resnično izkazali,« je domačine pohvalil, vodja in igralec slovenske odprave.»Tokratno tekmovanje je tudi za našo ekipo velika in dobra šola za naprej. Zdaj še bolj vemo, kaj in kako trenirati,« nadaljuje. Ob tem velja izpostaviti dve uvrstitvi:se je med članicami prebila med 20 najboljših na svetu,pa pri članih med elitno stoterico. »Spadamo v zlato sredino, z nekaj več dela lahko pridemo stopnico ali dve višje,« nadaljuje Kravanja. »Zadovoljna sem z uvrstitvijo med top 25, saj sem dosegla cilj, ki sem si ga zadala pred prvenstvom – uvrstitev v finalni krog. Z igranjem na SP so se mi uresničile tudi otroške sanje sodelovati na tako velikem športnem dogodku. Za mano je nepozabna in neprecenljiva izkušnja. Pohvalila bi organizacijo dogodka, ki je bila na visokem nivoju, ter seveda celotno našo slovensko ekipo za medsebojno podporo. Iz tekme v tekmo vem, da je pred footgolfom svetla prihodnost,« je dodala Nika, junakinja slovenske vrste.Namen igre je s čim manj udarci z nogo spraviti nogometno žogo v luknjo s premerom od 50 do 52 centimetrov. Zmaga torej tisti, ki z manj udarci pošlje žogo v 18 lukenj. Igrišče ima 18 lukenj par 72, kar pomeni, da dober igralec footgolfa odigra vseh 18 lukenj z 72 udarci. Velikost igrišča je poljubna in odvisna od konfiguracije, po navadi je dolgo 2500 metrov. Za očeta te igre so okronali Nizozemca, ki je med letoma 1999 in 2002 igral v angleškem prvoligašu Tottenham. Nase je opozoril maja 2001, ko je v zadnjem krogu angleške lige z dvema goloma potopil Manchester United, 3:1 je bilo za Londončane. Willem in prijatelji soigralci so imeli na angleški travi dovolj časa, vadili so, kdo z manj udarci spravi žogo z igrišča do garderobe. Ko je Willem končal aktivno športno pot (brcal je do leta 2011), se je povsem posvetil footgolfu.Prvo svetovno prvenstvo so gostili leta 2012 Madžari, sodelovalo je 77 igralcev. Leta 2016 jih je v Argentini nastopilo že 230 iz 26 držav, letos več kot 500 iz 37 držav, merili so se v štirih konkurencah: članice (prvič sploh), člani absolutno, seniorju in ekipe, kjer so po ogorčenem boju slavili Francozi. »Ne pozabimo, Slovenija je tudi v tem športu velik fenomen. Na voljo imamo 20 igralk oz. igralcev. Z udeležbo na svetovnem prvenstvu smo opozorili nase, to pa bo dalo vetra v naša jadra in omogočilo razvoj footgolfa. V teh dneh, odkar smo doma, imamo izjemne odzive na družabnih omrežjih. Ljudje kličejo in sprašujejo, kje lahko igrajo, kje lahko trenirajo,« je Kravanja navdušen. Footgolf ima poleg omenjenega igrišča v Bovcu svoje tudi na Ptuju in Radencih, eno gradijo v Olimju. V Bovcu prav v teh dneh, če le ne bo preveč mrzlo ali snega, načrtujejo božični turnir, s katerim bi radi okronali uspešno leto.Za igralkami in igralci je šest napornih igralnih dni, ko praviloma ves čas izvajajo proste strele. Kravanja priznava, da ni tako lahko, kot se zdi. »Potrebuješ malce bolj utrjene mišice,« smeje se doda in svetuje, da začetniki najprej zaigrajo na krajših progah. Igra traja dve uri. »Po svetu je ta šport zelo priljubljen pri dedkih, babicah in vnukih, ki tako družno preživljajo čas v naravi pa še gibajo se,« nadaljuje Kravanja.»Če potegnem črto pod prvenstvo, sem delno zadovoljen, obenem sem pa zelo vesel in hvaležen, da sem lahko odigral takšno tekmovanje, ki mi je prineslo ogromno izkušenj, predvsem pa veliko novih, dobrih prijateljstev z ljudmi z vsega sveta. Veliko jih je pustilo pri meni svoj pečat, za kar sem jim izredno hvaležen, in upam, da se se kdaj srečamo. Zahvalil bi se vsem, ki so omogočili potovanje v Marakeš, vsem, ki so verjeli v moj uspeh in me vzpodbujali, ter vsem soigralcem v timu Slovenije. Povabil bi slehernega športnega navdušenca, naj se preizkusi v tej čarobni mešanici golfa in nogometa, ki ponuja neverjetno lepe sprehode po igriščih, sproščenost in užitek. Če ste po naravi tekmovalni, se mogoče tudi vi kvalificirate že na naslednje svetovno prvenstvo, ki bo najverjetneje čez dve leti v Tokiu. Se vidimo na zelenicah,« razmišljanje sklene Ian Emeršič.