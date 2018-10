Marquez se je hitro odpravil po svoje

Rossi skupno šele sedmi

AFP Marc Marquez je v spomin na lani preminulega Nickyja Haydna častni krog v Austinu odpeljal z ameriško zastavo in številko 69. FOTO: AFP

AUSTIN – Velika nagrada ZDA, tretja letošnja dirka motociklističnega razreda motoGP, je bila vse prej kot napeta, saj se je(Honda) že na začetku odločil, da se bo odpravil po svoje in tekmecev ne bo spustil niti blizu. »To je bil del moje strategije, da se že v uvodnem krogu odpeljem v vodstvo in se izognem drugim. V nekaj krogih sem naredil razliko, saj sem bil za to dirko še posebno motiviran. Ko sem tako odločen in osredotočen, delam manj napak,« je veselo pripovedoval Marquez. Napovedi, da bodo tekmeci s prestola vrgli nespornega dirkaškega kralja ameriških tal, so se izjalovile, mravljica iz Cervere pa je utišala še tiste, ki so po dirki v Argentini pričakovali nove zaplete na stezi in ob njej. Osamljen in brezsramno je ponižal konkurenco, ko se je sprehodil še do šeste zaporedne zmage v Teksasu in desete zapovrstjo na ameriških tleh, če upoštevamo še dirke v Laguni Seci in Indianapolisu. Za Marqueza tokrat v Ameriki ni bilo vse postlano z rožicami, saj je v kvalifikacijah z oviranjem(Yamaha) dobil novo kazen. Čeprav si je pridirkal prvi startni položaj, je moral naknadno predse spustiti tri dirkače, tako da je preizkušnjo začel iz druge vrste. Da se Top Gun Maverick na svoji yamahi počuti vse bolje, je potrdil z drugim mestom,(Suzuki) pa se je oklenil tretjega mesta, ki ga je nujno potreboval za svojo samozavest, saj so ga anemične predstave v lanski sezoni precej oddaljile od podaljšanja pogodbe, ki mu bo potekla konec leta.Kandidatov za njegovo službo je precej. Nič čudnega, da je bil Iannone po dirki tako prešerne volje: »Želel sem se boriti za zmago, Marca sem tudi prehitel, a on je na tej stezi zgodba zase. Tretje mesto mi veliko pomeni.« Govori se, da je prvi v vrsti za njegov sedež(Ducati), ki je ob prihodu v rdeče moštvo upal, da bo izboljšal dosežke(Yamaha), a se zdi, da je Španec v precej izgubljenem položaju. Dirkaški doktor ni imel priložnosti, da bi se zapletel z Marquezom, saj je Italijan ob uvodu lahko gledal le v izpušne cevi Marcove honde.Preizkušnjo je končal na četrtem mestu, kar ga na lestvici tekmovanja za naslov prvaka postavlja na sedmo mesto, s 17 točkami zaostanka, kolikor si jih je nabral za novim vodilnim(Ducati). Desmo Dovi ne najde tistih občutkov z uvodne dirke v Katarju, ko je zmagal, peto mesto iz Austina pa je morda še več, kot je lahko upal. »Vesel sem, da v Jerez odhajam kot vodilni v seštevku, malo pa sem razočaran nad motociklom, ker se na nekaterih stezah pojavljajo enake težave kot lani. Kljub vsemu smo v boljšem položaju, kot smo bili,« je tarnal Desmo Dovi.​(LCR Honda), prvi Britanec po, ki je vodil v prvenstvu, je končal na tleh in zdrsnil na skupno četrto mesto, pred njim pa sta Viñales na tretjem in Marquez na drugem mestu z le točko zaostanka za vodilnim. Prvo peterico loči zgolj osem točk! Prvenstvo se bo nadaljevalo čez slaba dva tedna v Jerezu.