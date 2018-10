Maribor na premor s petimi točkami plusa

Prva zmaga za Brda

Nogometaši Nafte 1903, ki so najbližji zasledovalci vodilnega Brava, so v 10. krogu iztržili le točko za neodločen izid 2:2 v Biljah. Poraz si je privoščila ptujska Drava, z 1:2 je izgubila proti Brdom, ki so se veselila prve zmage v sezoni. Na drugih tekmah sta se Rogaška in Roltek Dob razšla z 1:1, Fužinar je s 4:2 odpravil Ilirijo 1911, Krka je v gosteh z 1:0 premagala Brežice, Ankaran Postojna pa doma z 1:0 Jadran Dekane. Včeraj je bila še tekma med sežanskim Taborom in Beltinci, obračun Brava in Radomelj pa bo 24. oktobra.

Hotić in Dervišević

V Ljudskem vrtu 3500 gledalcev

Izidi 12. kroga – Krško : Rudar 0:0 (400 gledalcev), Domžale : Mura 2:2 (1000 gledalcev; Ibraimi 24., Klemenčič 85.; Sirk 87., 90.; rdeči karton pri Domžalah za Kobieja Morrisa v 32. minuti in Ibričića v 59. minuti), Maribor : Aluminij 2:1 (3500 gledalcev; Mlakar 3., Dervišević 67.; Kidrič 62.), Celje : Olimpija 1:3 (1400 gledalcev; Lotrič 22.; Vombergar 36.-11m, Bagnack 85., Kronaveter 90.), Triglav : Gorica 2:4 (Žurga 45., Gajić 51.; Kavčič 21., Osuji 61.-11m, 90., Filipović 68.). Vrstni red strelcev: Hotić, Mlakar (oba NK Maribor) in Sirk (Mura) po 7, Požeg Vancaš (Celje) 6. Pari 13. kroga: Mura-Rudar, Gorica-Maribor, Aluminij-Domžale (vsi v soboto, 20. oktobra), Celje-Krško, Olimpija-Triglav (oba v nedeljo, 21. oktobra).

Tresel se je okvir vrat

Prva liga Telekom Slovenije

1. Maribor 12 8 3 1 34:11 27

2. Olimpija 12 6 4 2 24:13 22

3. Gorica 11 4 6 1 14:13 18

4. Aluminij 12 5 2 5 19:19 17

5. Domžale 12 4 3 5 20:18 15

6. Mura 12 3 4 5 19:19 13

7. Celje 12 2 7 3 13:16 13

8. Triglav 11 3 3 5 14:21 12

9. Rudar 12 3 2 7 9:27 11

10. Krško 12 1 6 5 5:12 9

LJUBLJANA – Tekma traja 90 minut oziroma do zadnjega sodnikovega piska. To na svoji koži spoznavajo nogometaši Domžal, ki so v zadnjih dveh tekmah namesto šestih točk prišli le do ene. V Velenju jim je vse vzel Rudar, tokrat pa so pravo srhljivko v 12. krogu PLTS zrežirali nogometaši Mure. Domžalčani so prešli v vodstvo v 24. minuti, ko je navezaizkoristila nezbranost murašev, hitro izvedla prosti strel po prekršku in poskrbela za vodstvo gostiteljev, ki pa so tekmo končali zgolj z devetimi igralci. A tudi zdesetkani domačini so v 85. minuti izvedli nasprotni napad iz učbenikov, za lekcijo nesebičnosti je poskrbel, na 2:0 pa povišal. Za preobrat je poskrbel Murin džoker, ki je prišel z rezervne klopi in poskrbel za točko. Gostje so prevladovali ob Kamniški Bistrici: sedem strelov so sprožili v okvir domžalskih vrat, gostitelji pa so merili le dvakrat. Mura je imela kar 14 udarcev s kota, domači nogometaši nobenega. Gostje so imeli tudi večjo posest žoge – kar 68 odstotkov igralnega časa so imeli žogo v svojih nogah. »Večinoma so fantje odigrali, kot smo si želeli. Hitro vodstvo nam je dalo krila. So nas pa sporne situacije spravile v igralsko pomanjkljiv položaj. Na koncu mi je žal predvsem točk, dobro smo se branili. Je pa bila Mura podjetnejša,« je priznal domžalski trener. »Glede na vse bi si želel tri točke, saj smo bili podjetnejši. A sem zelo zadovoljen tudi s točko,« je dejal trener MureV regionalnem derbiju med Mariborom in Aluminijem v Ljudskem vrtu ježe s prvo pravo podajo, tekla je 3. minuta, potrdil, zakaj si je prislužil naziv igralec septembra. Filigransko natančno asistenco je izkoristilin poskrbel za uvod, kot so si ga gostitelji le želeli. Varovanci trenerjaso naprej oblegali nasprotna vrata, a je gostujoča strnjena obramba dobro kljubovala. Česar niso zadeli Mariborčani, so gostje. Po dobri podaji z desnega boka je bil najvišji, preskočil je tudi svojega čuvaja. Odgovor Mariborčanov je bil odločen, predvsem pa precizen., igralec meseca v Prvi ligi Telekom Slovenije je bil avgusta, je s prostega strela s svojo levico poslal žogo v spodnji daljši kot vrat Aluminija. Dovolj za zmago vijoličastih. »V prvem polčasu nismo imeli pravega ritma, bili smo pasivni. Smo pa hitro povedli, a potem videli malo tega, kar si želim. Nekaj je bilo treba spremeniti, da bi igralci v svojo igro vložili več energije. V drugem polčasu smo imeli preveč priložnosti, dva Jan Mlakar, eno Luka Zahovič. Te moramo v prihodnje izkoristiti. Bili smo boljši, napadali smo. Glede na število priložnosti bi morali zmagati z višjo razliko, glede na videno igro pa smo ostali nekaj dolžni,« je bil analitičen in kritičen Milanič. »Izgubili smo točke, a dobili publiko. V Maribor se nismo prišli branit, ampak igrat. Čestitke celotni ekipi,« je dodal, trener Aluminija.Olimpija še naprej ostaja prva spremljevalka Maribora, razlika pa pet točk. Zato so poskrbeli zmaji, ki so zmagali v Celju. Kjer pa so bolje začeli domači nogometaši.je v 22. minuti matiral, za remi v polčasu pa je s petim zadetkom v sezoni poskrbel, ki je bil natančen z enajstmetrovke. »Naš prvi polčas je bil slab. Prejeli smo gol in nato le izenačili. To je bilo tudi najboljše, kar smo naredili v prvem delu. V nadaljevanju smo bili boljši, za nami je en odličen polčas. Že prej bi morali rešiti vprašanje o zmagovalcu, in ne šele na koncu. V drugem delu smo bili agresivnejši, stopili smo bližje tekmecu, Celje pa se je pomaknilo malce bolj nazaj. Naša zmaga je zaslužena,« je bil vesel uspeha, ki je dosegel mojstrski gol s prostega strela. »Ponovila se je naša stara zgodba: imeli smo priložnosti, a jih nismo izkoristili. Če ne daš, po navadi dobiš,« je zamujeno obžaloval domači kapetan. V derbiju začelja sta se v Krškem domači klub in Rudar razšla z delitvijo točk s tistim najmanj popularnim izidom – 0:0. Ekipi z najbolj sterilnim napadom v ligi, Krško je doseglo v tej sezoni pet golov, Rudar devet, sta še sedmič v 12 krogih ostali brez doseženega zadetka. V petek se je štirikrat tresel okvir vrat. »Imeli smo veliko priložnosti, naše so bile izrazitejše. A žal žoga noče v mrežo. Če ne zadeneš, pade ekipa v krč. Preveč je bilo zgrešenih zadnjih podaj. Pokazali smo značaj, potrebujemo pa čas za uigravanje. Vem, da se ponavljam iz kroga v krog, a sem prepričan o dobrem nadaljevanju,« je povedal trener domačega moštva. »Imeli smo lepe priložnosti, a nismo zadeli. Nismo pa prejeli gola. Čestitke fantom za željo in trud,« je na drugi strani dejal trener gostov. Naslednje tekme bodo na sporedu 20. in 21. oktobra.