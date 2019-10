Marc Marquez z zmago potrdil novi naslov svetovnega prvaka

FOTO: Tanja Žagar osupnila vse, takšno jo redko vidimo

Priljubljena slovenska pevka Tanja Žagar žari od pozitivne energije in je skoraj vedno z nasmehom na obrazu. Slovi pa tudi po globokih dekoltejih in kratkih krilcih. Nedavno je pokazala svoj drugi obraz in to objavila na instagramu. Ob tem je zapisala: »Pazi to mojo skoncentrirano resnost na sestanku. Kaj misliš, o čem se pogovarjamo?« Ja, sestanki so pač zelo resna zadeva.