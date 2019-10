Malo jo stisne le pred novinarji

Boks, K1 in MMA

Od slovenskih boksarjev se bo to nedeljo (z začetkom ob 18. uri) v stožiški ring podal še Andrej Baković (do 69,85 kg), v K1 se bo predstavila Monika Kučinič (do 50,9 kg), v mešanih borilnih športih (MMA) pa bodo ob Bojanu Kosednarju (do 77 kg) naše barve branili še Nejc Preložnik (do 66 kg), Marko Vardjan (do 77 kg), Marko Drmonjič (do 87 kg), Matej Plavec (do 88 kg) in Tadej Dajčman (nad 100 kg). Na žalost so iz različnih razlogov svoje nastope odpovedali Tajda Ratajc, Lemmy Krušič in Jakob Nedoh.

LJUBLJANA – Najuspešnejša slovenska boksarka(17 zmag, 9 s k. o., 1 neodločen izid) že nestrpno odšteva ure do današnjega soočenja, sobotnega uradnega tehtanja in nedeljskega obračuna v stožiški dvorani, v kateri se bo z izkušeno Švedinjo(18 zmag, 2 neodločena izida, 5 porazov) udarila za naslove svetovne prvakinje v supersrednji kategoriji (do 76,203 kg) po različicah WBF, WIBA, WIBF, GBU in IBA.»Ne, nisem pretirano živčna. Nervoza se pojavi le na srečanjih z novinarji, takrat me res malo stisne,« je priznala Kozinova, ki si je že zamislila scenarij, kako bi se moralo vse skupaj odvi(ja)ti v Stožicah. »Če sem iskrena, sem že opravila vizualizacijo borbe. Nimam skrivnosti, nasprotnici bom poskušala vsiliti svoj slog boksa, ji pokazati, da sem jaz tu doma in da je to moj ring,« je poudarila 20-letnica iz Šmartnega ob Savi, ki bo svoji 22 let starejši tekmici iz Malmöja danes popoldne prvič zrla v oči. »Po uradnih podatkih je Maria malce nižja od mene (168 : 174 cm), če sodim po posnetkih njenih obračunov, ki sem si jih ogledala, pa je telesno zelo dobra in vzdržljiva boksarka. Ima zelo čvrsto dvojno obrambo, v kateri se bom trudila najti luknje in jo prebiti. Poskušala bom biti pametnejša od nje, jo prelisičiti, da se bo odprla, da jo bom lažje zadevala,« je princeska razkrila svoj načrt, po katerem z vsemi žavbami namazani Švedinji, ki ima za seboj že več velikih dvobojev (večino je imela v Nemčiji, boksala pa je tudi v Memphisu, Washingtonu in Montrealu – op. p.), ne bo dovolila, da bi jo potiskala pred seboj. To je Emin načrt A, s trenerjemainpa so za izkušeno Skandinavko skovali več različic.»Med obračunom, ki ga je konec junija s Kanadčanko(16 zmag, brez poraza) izgubila po točkah, sem se prepričala, da se proti levičarkam ne znajde najbolje, kar bom poskušala izkoristiti,« je še napovedala Kozinova, ki si šteje v veliko čast, da bo del borilno-rockovskega spektakla v Stožicah. »Najraje bi šla že kar zdaj v ring! Upam, da bom po borbi čim hitreje opravila z vsemi obveznostmi in šla potem v miru poslušat Siddharto. Odkar pomnim, sem namreč njihova oboževalka, moja mami jih je, denimo, poslušala že pred mojim rojstvom,« je še pribila Ema. N