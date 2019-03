Maksimir spet na nogah, Handanović nepremagan

Nogometaši v evropski ligi so odigrali prve tekme osmine finala. Milanski Inter Samirja Handanovića je v Frankfurtu pri Eintrachtu igral 0 : 0, zagrebški Dinamo Petra Stojanovića pa je z 1 : 0 premagal Benfico. Odločil strel z bele točke Dinamo Zagreb je doma gostil Benfico, ki je imela v prvem polčasu žogo v posesti več, a so bili nevarnejši gostitelji, ki so v 38. minuti tudi povedli. Ob protestih Portugalcev so sodniki dosodili najstrožjo kazen po prekršku Rubena Diasa na robu kazenskega prostora, Bruno Petković pa je bil natančen z bele točke. V drugem polčasu priložnosti praktično ni bilo, šele v 89. minuti so domači zagrozili, ko je po Stojanovićevi podaji zgrešil Mislav Oršić. Handanović nekajkrat posredoval V Frankfurtu, kjer so v prvem polčasu več poskušali Italijani, so gledalci videli v 22. minuti enajstmetrovko za goste, toda Kevin Trapp je ustavil strel Marcela Brozovića. V drugem polčasu je v 51. minuti zadel Sebastien Haller za domače, a sodniki so gol razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Nekajkrat je moral posredovati tudi Handanović, med drugim v 87. minuti po šibkem strelu Luke Jovića. Najhitrejši gol v tej sezoni evropske lige V zgodnejšem terminu je še Zenit St. Peterburg izgubil proti Villarealu z 1 : 3, Stade Rennes je ugnal Arsenal s 3 : 1, pri čemer so Angleži od 41. minute igrali z igralcem manj, Sevilla in Slavia Praga pa sta igrali 2 : 2. Wissam Ben Yedder je dosegel najhitrejši gol v tej sezoni evropske lige, ko je po 25 sekundah Andaluzijce popeljal v vodstvo.