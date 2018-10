Madžarska bogataša brez potu odpravila slovenska siromaka

Ribnici skopnela prednost

Rokometaši Rika Ribnice so v uvodni tekmi drugega kroga evropskega pokala EHF premagali islandski Selfoss s 30:27 (17:11). V ribniški ekipi sta bila najbolj učinkovita Risto Vujačić in David Kovačič, ki sta dosegla po sedem golov, pri Islandcih pa Arni Steinn Steinthorsson (6). Povratna tekma bo čez teden dni na Islandiji.

Odlični nemški motor

LJUBLJANA – Madžarska se je klubsko rokometno izkazala kot previsoka ovira za slovenska predstavnika v ligi prvakov in prvakinj. Seveda se po Panonski nižini v rokometu pretaka več denarja, kot je to primer v Celju ali Ljubljani, zvezdniška igralska kadra Szegeda in Györa pa sta v tekmah 4. kroga moškega skupinskega tekmovanja in prvega ženskega odpihnila Celje Pivovarno Laško in Krim Mercator. Celjani so za tretji poraz v letošnjem elitnem tekmovanju v Szegedu izgubili s 24:33 (8:18), na vprašanje, kdo bo na koncu zmagal, pa je bilo odgovorjeno že po prvem polčasu. V domači vrsti sta bila strelsko najboljšains petimi goli, s kar devetimi obrambami že v prvem polčasu se je izkazal tudi, v celjski ekipi sta bila najbolj učinkovitain, oba sta dosegla prav tako po pet golov. Proti madžarskemu prvaku, pri katerem igrajo štirje Slovenci:, ta je proti Celju dosegel štiri zadetke, in, so slovenski šampioni nastopili brez poškodovanihin, med tekmo pa sta igrišče zaradi zdravstvenih težav zapustila še(zvin gležnja) in(rama). Zaigral ni še niti nova zveneča okrepitev. "Škoda za teh zadnjih pet minut, ko smo pokvarili vtis iz drugega polčasa. Težko je igrati proti takšnim visokim in močnim igralcem. Ko smo igrali hitro s pretekanji, smo dobivali lepe priložnosti, a bili pri teh premalo natančni oziroma nezbrani. Po nepotrebnem smo prehitro izgubljali žoge in dobivali lahke zadetke. V drugem delu smo strnili vrste, izboljšali tako obrambo kot tudi napad, se približali, v zadnjih minutah pa spet naredili preveč napak. Morda se nam je poznalo tudi to, da sta se poškodovala še Malus in Ovniček, s katerima nismo želeli tvegati, saj smo tekmo že tako odigrali z le štirinajstimi igralci," je ocenil trener Celja Pivovarne Laško. "Igrali smo v valovih. V prvem polčasu smo bili pod našo ravnijo, nismo uresničili tistega, kar smo se dogovorili v slačilnici, zato smo prejeli preveč zadetkov in izgubljali z veliko razliko. Po odmoru smo se dvignili, imeli celo možnost za -3, a je nismo izrabili, Szeged pa je na koncu le potrdil zmago," je povedal vratar. Rok Ovniček pa je dodal: "V prvem polčasu smo naredili preveč napak oziroma zgrešili preveč čistih priložnosti, to pa se je pokazalo z velikim zaostankom. V slačilnici smo se nato dogovorili, da naredimo vse, da bi zmanjšali razliko, v tem smo dobro uspevali, ob vseh težavah pa smo nato v zadnjih desetih minutah preveč popustili, kar je Szeged izrabil in visoko zmagal."Rokometašice Krima Mercatorja so v 1. krogu skupine C lige prvakinj v gosteh izgubile proti Györu s kar 23:39 (9:18). Pri madžarski ekipi, sicer evropskih klubskih prvakinjah zadnjih dveh sezon v ligi prvakinj, so bile najboljše strelke Brazilka(7) ter Dankain Nizozemka(po 6), pri krimovkah sta še največ golov zabili(5) in(4). Nekdanje dvakratne evropske prvakinje, namreč krimovke, so se na Madžarsko sicer odpravile brez velikih utvar o morebitni zmagi, kar glede na vsaj petkrat višji klubski proračun tekmic ni bilo nič presenetljivega. Tako je zelo skandinavsko obarvani Györ, pri njem pa so tudi zvezdnice rokometne igre iz drugih držav, že takoj na začetku tekmovanja dokazal, da svoje krone na stari celini nikakor ne želi izpustiti iz rok. "Györ ima za glavnega pokrovitelja nemško avtomobilsko podjetje in tako se vede tudi na igrišču, kot odličen nemški motor. Madžarke igrajo odlično, sami pa smo nekoliko šibkejši kot v pretekli sezoni. Vedno se rad vračam v to dvorano, kjer igrajo res najboljše rokometašice sveta, in ni lahko biti na nasprotni strani. V tem položaju bi rad čestital ekipi in novemu trenerju, želim mu vso srečo in verjamem, da lahko ponovi uspehe iz zadnjih sezon," je pojasnil trener Krima