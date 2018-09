Lorenzo na glavo, Marquez z glavo

Alcaniz – Kakšna drama na veliki nagradi Aragonije! Že v prvem ovinku je najboljši v kvalifikacijah Jorge Lorenzo uprizoril spektakularen padec prek motocikla, ko je preveč korajžno obrnil ročko za plin, potem ko je pred sabo presenečen zagledal Marca Marqueza, poznejšega zmagovalca.



Tudi brez Ducatijevega asa, ki jo je na srečo odnesel brez hujših poškodb (zlomil si je palec na desni nogi in lahko odšepal s prizorišča), na dirki ni manjkalo razburljivosti. Marquez na hondi je deset krogov pred koncem prehitel drugega Ducatijevega aduta Andreo Doviziosa, a Italijan mu je vrnil dva kroga pozneje. V njun dvoboj, ki je prinesel veliko zamenjav v vodstvu, sta se vključila tudi Andrea Iannone (tudi on je bil za hip vodilni) in Alex Rins na suzukijih, vendar v končnici nista mogla ogroziti vodilne dvojice.



Dva kroga pred koncem si je svetovni prvak Marquez pridirkal prednost nekaj metrov, kar je zadostovalo za zmago, šesto v sezoni in prvo po VN Nemčije iz sredine julija. Z njo je še povečal prednost v skupnem seštevku in je pet dirk pred koncem (naslednja bo 7. oktobra na Tajskem) na pragu petega naslova svetovnega prvaka v motoGP v šestih letih. Njegovo prevlado je leta 2015 prekinil le rojak Lorenzo. Tveganje se je obrestovalo Pred Doviziosom ima 25-letni Marquez že 72 točk (246:174) ali skoraj tri zmage prednosti. Španec je že tretjič zapored dobil domačo dirko, skupaj ima že 41 zmag. Do zadnje je prišel po zaslugi tvegane, a kot se je izkazalo tudi pametne odločitve za mehko zadnjo gumo. »S tršo različico ta konec tedna nisem imel najboljšega občutka. Lahko bi ostal na varni strani, toda odločil sem se za spremembo, ki se je obrestovala. To je bila prava bitka med menoj in Dovijem. Užival sem, hvala vsem navijačem, ki so prišli v tej vročini na tribune,« je bil presrečen Marquez. Le malo manj od njega Dovizioso, ki je ubranil čast Ducatija po Lorenzovem kaskaderskem vložku.



»V Aragoniji smo vedno imeli težave in zmagovalni oder gledali od daleč. Zato sem toliko bolj zadovoljen z drugim mestom. Žal nisem mogel premagati Marca, ki je tukaj vedno zelo močan. Zame je glavno presenečenje, da smo bili v igri za zmago vse do konca. To je dokaz, da delamo dobro, in je lep obet za prihodnost,« je bil vesel Dovizioso, ki je bil lani dolgo kandidat za naslov, vendar je bil Marquez premočan. Valentino Rossi (Yamaha) dirke na Iberskem polotoku ne bo ohranil v lepem spominu, v kvalifikacijah je imel šele 18. čas, zato osmo mesto niti ni bilo slabo.