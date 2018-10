Lewisu je bilo po zmagi nerodno izstopiti iz bolida

Valtteri spustil predse Lewisa

Hamilton ima že 50 točk naskoka

Skupni vrstni red (po 16. od 21 dirk):

1. L. Hamilton (VB, Mercedes) 306

2. S. Vettel (Nem, Ferrari) 256

3. V. Bottas (Fin, Mercedes) 189

4. K. Räikkönen (Fin, Ferrari) 186

5. M. Verstappen (Niz, Red Bull) 158

6. D. Ricciardo (Avst, Red Bull) 134

V cilju obsedel v svojem bolidu

LJUBLJANA – Čeprav sta Mercedesova dirkačainna veliki nagradi Rusije, 16. letošnji postaji za svetovno prvenstvo v formuli 1, osvojila tako rekoč vse, kar se je dalo osvojiti, so bili v nemškem moštvu po novi dvojni zmagi precej zadržani. Vsi po vrsti so se pač še kako dobro zavedali, da bi si včeraj prvo mesto namesto 33-letnega Britanca v resnici zaslužil štiri leta mlajši Finec.Bottas, ki je z novim rekordom proge v Sočiju, kjer je lani prvič okusil slast zmage v kraljevskem avtomobilističnem razredu, dan prej v šampionskem slogu slavil kvalifikacijsko zmago, je dirko ob Črnem morju začel sijajno. Z odličnim startom je odbil napad Hamiltona in narekoval ritem, ki mu niti sloviti moštveni sotekmovalec ni bil kos. Kljub temu so poznavalci zakulisnih iger slutili, da je le vprašanje časa, kdaj bo moral 29-letni Finec spustiti predse štiri leta starejšega Angleža. In res, Valtteri je ukaz nadrejenih prek radijske zveze dočakal v 25. krogu in malo zatem je svojo nogo res za trenutek umaknil s stopalke za plin ter Lewisu dovolil, da se je odpeljal mimo. Inženir, ki je pri Mercedesu odgovoren tudi za strategijo, je dirkaču iz Nastole pri Lahtiju pojasnil, da je do rošade moralo priti, ker so se začele Hamiltonu med vožnjo za njim hitreje obrabljati gume. Ob tem so dali odgovorni pri nemškem moštvu britanskemu zvezdniku jasno vedeti, da mora čim prej prehiteti vodilnega(Red Bull), ki se je prebil v ospredje, ker edini od boljših dotlej še ni opravil menjave gum, v nasprotnem primeru se bo moral znova postaviti za Bottasa. A niti Lewis zlepa ni mogel mimo 21-letnega Nizozemca, ki je, mimogrede, startal šele z 19. položaja. Vodstvo je prevzel šele v 43. krogu, v katerem je Verstappen zavil v bokse in zdrsnil na peto mesto. Razlika med pilotoma srebrnih puščic ni bila velika, vrtela se je okrog dveh sekund, zaradi česar je Valtteri pričakoval, da bodo Mercedesovi vodilni možje pred koncem preizkušnje spet vzpostavili prvotni vrstni red. Vendar se to ni zgodilo, tako da je prvi v cilj pridrvel Hamilton – 2,545 sekunde pred Bottasom, Ferrarijeva asa(+ 7,487) in(+ 16,543) pa sta se morala sprijazniti s tretjim oziroma četrtim mestom.Angleški zvezdnik, ki po uspehih običajno skače od navdušenja, je po osmi letošnji in skupno jubilejni 70. zmagi v formuli 1 dlje kot običajno obsedel v svojem bolidu. Kot da bi mu bilo nerodno stopiti iz njega. Dajal je tudi občutek, kot da noče stopiti pred mikrofon. Najprej je odkorakal do vidno potrtega Bottasa in ga potrepljal po rami, kot da bi se mu hotel opravičiti. »To je bil težak dan, Valtteri je dirkal sijajno. Ker ni več v igri za naslov svetovnega prvaka, mi je prepustil vodstvo. Vem, kako se zdaj počuti, vendar je bilo to odlično moštveno sodelovanje in sijajen vikend za ekipo,« je s cmokom v grlu razpredal Hamilton, ki ima zdaj kot vodilni v skupni razvrstitvi že 50 točk prednosti pred drugouvrščenim Vettlom. Niti Bottasu ni bilo preveč do pogovora. »To je dober rezultat za ekipo, ne pa zame osebno,« je dal 29-letni Finec jasno vedeti, da mu ni vseeno. Nerodno je bilo tudi odgovornim pri Mercedesu. »Valtteri, niti nam ni lahko. O tem se bomo pogovorili po dirki,« ga je poskušal potolažiti vodja ekipe. A sodeč po Bottasovem odzivu pri tem ni bil pretirano uspešen. Naslednja dirka bo že to nedeljo v Suzuki. N