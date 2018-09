Medalja le še sanje: slovenski odbojkarji premagani

BOLOGNA – Slovenska odbojkarska reprezentanca na svetovnem prvenstvu ostaja le s teoretičnimi možnostmi za uvrstitev med najboljših šest reprezentanc. Usoden je bil poraz proti Braziliji, ki je bila boljša s 3 : 0 (22, 21, 16).



Slovenci so tako zdrsnili na tretje mesto skupine F. Realno še lahko pridejo na drugo, toda da bi bili med dvema najboljšima drugima reprezentancama, je mogoče le še teoretično. Ob zmagi proti Avstraliji bi jim morali iti na roko tudi nekateri drugi izidi, ki pa so bolj ali manj misija nemogoče.



Izbranci Slobodana Kovača so se proti olimpijskim prvakom zgledno borili, toda kakovost je bila na strani Brazilcev, ki so bili najboljši, ko je bilo to najbolj potrebno. Končnice so odigrali zbrano, videlo se je, da imajo precej več izkušenj od tekmecev. Slovencem je manjkalo večje število dobrih servisov, manjkala je kakšna serija asov, brez tega je proti Brazilcem težko igrati, kar je pokazal tudi tretji niz, v katerem so imeli zanesljivo prednost tako rekoč od začetka do konca.



Najbrž zadnji tekmec na svetovnem prvenstvu bo v nedeljo Avstralija, tekma bo ob 17. uri.