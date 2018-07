Konec dolge suše: Po 28 letih v polfinalu tudi Anglija

SAMARA – »Prihaja domov,« si že vse od uvrstitve angleške nogometne reprezentance v izločilne boje svetovnega prvenstva pojejo navijači na Otoku. In pokal svetovnega prvaka, ki ga čakajo že vse od leta 1966, je res vse bližje. Anglija je na današnji četrtfinalni tekmi v Samari z 2 : 0 premagala Švedsko in se med najboljšo četverico reprezentanc uvrstila prvič po 28 letih.



Evforija v zibelki nogometa se tako le stopnjuje, danes sta jo z goloma zakurila Harry Maguire in Dele Alli, med glavnimi angleškimi junaki pa je bil tudi vratar Jordan Pickford, ki je ubranil nekaj nevarnih švedskih strelov.



Angleži si bodo zdaj z zanimanjem ogledali tudi večerno četrtfinalno tekmo med Rusijo in Hrvaško, na kateri bodo dobili svojega nasprotnika za sredin polfinale v Moskvi.