Katja Pogačar z drugim mestom do zgodovinskega dosežka za Slovenijo

CANBERRA – Katja Pogačar (24) je dosegla daleč največji uspeh slovenskega golfa. Na turnirju evropske serije v Avstraliji je zasedla drugo mesto. Pred zadnjim dnevom je bila celo v vodstvu, a jo je s tremi udarci prednosti prehitela le Nizozemka Anne Van Dam, medtem ko je tretje mesto z udarcem več kot Pogačarjeva zasedla nekdanja prva golfistka sveta Dzije Šin iz Južne Koreje.



Katja Pogačar je do zgodovinskega uspeha prišla v svoji drugi sezoni na evropski turneji, drugo mesto na turnirju ActewAGL Canberra Classic z nagradnim skladom 93.000 evrov pa jo uvršča na 11. mesto v skupni razvrstitvi sezone. Uvodni dan je igrišče s parom 71 premagala s 67 udarci, drugi dan je s 64 udarci postavila osebni rekord, ki je vključeval šest brdijev (birdies) in igel (eagle) na zadnji, 18. luknji, zadnjo rundo pa je odigrala z 68 udarci. Pred turnirjem zasedala 718. mesto »Prvič v karieri sem igrala v zadnji skupini, ki jo je spremljala množica gledalcev. Bilo je zanimivo, drugačno, in čeprav sem na začetku čutila nekaj pritiska, sem se hitro sprostila in uživala v vzdušju. Zelo sem vesela rezultata, ki mi bo zagotovo dal dodatni zagon za celotno sezono,« je za spletno stran ladieseuropeantour.com povedala Pogačarjeva, ki je pred turnirjem zasedala 718. mesto na svetovni računalniški lestvici profesionalnih igralk.



Naslednji turnir evropske serije je na sporedu od 7. do 10. marca na igrišču Queanbeyan, ki je od tokratnega prizorišča, Royal Canberra Golf Cluba, oddaljen zgolj nekaj kilometrov. Nato se evropska turneja seli v Južno Afriko, Jordanijo, Maroko in Dubaj, maja pa bodo igralke prvič nastopile tudi v Evropi.