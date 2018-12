Kamplov Leipzig pomahal v slovo

LJUBLJANA – Tudi nogometaši v evropski ligi so s 6. krogom končali skupinski del tekmovanja. V izločilne boje so se od Slovencev uvrstili Benjamin Verbič s kijevskim Dinamom, Miha Mevlja z Zenitom in Petar Stojanović z zagrebškim Dinamom. Spodletelo je Kevinu Kamplu z Leipzigom. Verbič je s kijevskim Dinamom doma sicer izgubil z 0:1 proti Jabloncu, a si je že prej zagotovil prvo mesto v skupini K in preboj v šestnajstino finala. Benjamin Verbič je za ukrajinsko ekipo igral vso tekmo, v sodniškem dodatku dobil rumeni karton, edini zadetek na tekmi pa je dosegel Martin Doležal v deseti minuti.

V skupini C je Miha Mevlja za Zenit odigral celotno srečanje. Klub iz Sankt Peterburga je v gosteh izgubil proti praški Slavii z 0:2, a vseeno osvojil prvo mesto v skupini. V skupini D je Petar Stojanović prav tako odigral 90 minut za Dinamo, ki je že prej osvojil prvo mesto, tokrat pa igral 0:0 z Anderlechtom. V skupini B je spodletelo Kevinu Kamplu, ki je z Leipzigom doma igral le 1:1 z norveškim Rosenborgom in končal na tretjem mestu skupine. Matheus Cunha je Nemce sicer povedel v vodstvo v 47. minuti, izenačil pa je Tore Reginiussen v 86. minuti. Zanimivo, to je bila sploh prva točka Norvežanov v skupinskem delu tekmovanja. Kampl je sicer igral do 69. minute. Nadrealistično razočaranje V vrstah Leipziga so bili vsi poklapani. »Razočaranje ob izpadu je res veliko. Da nismo zmagali, se čuti kot nekaj nadrealističnega. Vendar zdaj nič ne pomaga, razmerje v priložnostih za zadetek je bilo 7:2 za nas. Seveda bi morali že prej zadeti še vsaj enkrat in si zagotoviti miren zadnji sodnikov žvižg,« je po neuspehu modroval trener RB Leipziga Ralf Rangnick. Med drugimi izidi velja omeniti spodrsljaj italijanskega Milana, ki je izgubil odločilno tekmo v Pireju proti Olympiakosu z 1:3 in ostal brez izločilnih bojev. Sicer pa so si mesto med najboljšimi 32 priigrali Bayer Leverkusen, Zürich, Salzburg, Celtic, Zenit, Slavia Praga, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Arsenal, Sporting, Betis, Olympiakos, Villarreal, Rapid, Eintracht, Lazio, Genk, Malmö, Sevilla, Krasnodar, kijevski Dinamo, Rennes, Chelsea in Bate Borisov. V evropski ligi bodo iz lige prvakov nadaljevali Brugge, Inter Samirja Handanovića, Napoli, Galatasaray, Benfica, Šahtar, Viktoria Plzen in Valencia. Žreb parov šestnajstine finala evropske lige bo v ponedeljek ob 13. uri.