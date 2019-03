Kakšna katastrofa! Prvaki doma povsem potolčeni

Dušan Tadić je sodeloval pri prvih dveh zadetkih in dosegel tretjega za Ajax. FOTO: Reuters

MADRID – Nogometaši Real Madrida so spisali zgodovino, ko so maja lani tretjič zapored osvojili Ligo prvakov. V letošnji sezoni pa so obstali že v osmini finala, kjer je bil premočan Ajax s skupnim izidom 3:5.Povratno tekmo v Madridu so domači galaktiki začeli z rezultatsko prednostjo (1:2), a brez kaznovanega kapetana. Za nameček sta se v prve pol ure igre na Santiago Bernabeu poškodovalain. Že v prvem polčasu so nizozemski gostje povedli 2:0. V 7. minuti je zadel, v 18. minuti paV 2. polčasu je nov udarec belemu baletu zadal. Njegov lep zadetek je sodnikpotrdil po ogledu videoposnetka. Nekaj upanja je domačim vlil zadetekv 70. minuti, a je že dve minuti kasneje prišel odgovor v obliki gola, ki je presenetil vratarja MadrižanovBranilci naslova so tako doživeli že tretji zaporedni poraz na domači zelenici v vseh tekmovanjih v zadnjem tednu. Prejšnjo sredo je bila v španskem pokalu Barcelona boljša s 3:0, nato pa v soboto še v prvenstvenem el clasicu z 1:0.Drugi četrtfinalist je po goluv 49. minuti postal Tottenham, ki je napredoval s skupnim rezultatom 4:0.