Kakšen uspeh slovenskih orlov! Poleteli na prvo mesto

VIKERSUND – Anže Semenič (211,5 in 218,5 m) brata Peter (215 in 226,5 m) in Domen Prevc (232 in 235,5 m) ter Timi Zajc (218,5 in 219,5 m) so danes dosegli izid sezone in po treh letih ponovno zmagali na ekipni tekmi. To je bila že slovenska 10. moštvena zmaga, pri vseh pa je sodeloval Peter Prevc.



Že poskusna serija na Norveškem je potrdila, da se bodo Slovenci borili za zmagovalni oder. Domen Prevc je kot edini presegel črto 240 metrov in s poletom 245,5 m za 10 točk presegel seštevek Stefana Krafta.



Naši so danes osvojili 1632,9 točke, druga je bila Nemčija (1606,3), tretja pa Avstrija (1562,8).