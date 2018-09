Kakšen preobrat! Odbojkarji odpravili Belgijo

FIRENCE – Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu še tretjič zmagala. V Firencah je v skupini A po zmagah proti Dominikanski republiki in Japonski premagala še Belgijo, to ji je uspelo po velikem preobratu. Zmagala je s 3:2 (-22, -21, 19, 23, 13), potem ko je izgubila prva dva niza.



V prvih dveh nizih organizator Dejan Vinčič igre ni uspel povezati, Mitja Gasparini, Klemen Čebulj in Tine Urnaut pa so žoge pošiljali izven igrišča, ali jih je zaustavljal blok. Premalo je bilo tudi igre na prvi tempo, pa tudi servisi niso bili tako prodorni kot na prvih dveh tekmah.



Igra v napadu se je izboljšala šele po vstopu podajalca Gregorja Ropreta in še posebej sprejemalca Alena Šketa, ki je bil najzaslužnejši, da je prišla do preobrata. Zbiral je točko za točko in bil zagotovo glavni junak v slovenski vrsti.



V nedeljo bodo imeli Slovenci prost dan, v ponedeljek pa se bodo pomerili z Argentino.