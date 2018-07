Kako bodo Švedi ustavili Kana?

Lahko analizirati, težko premagati

Tudi Kempes bi bil selektor

Nekdanji argentinski nogometaš Mario Kempes je izrazil zanimanje za vodenje argentinske izbrane vrste. Prepričan je, da bi selektorski stolček prinesel velik izziv, česar pa se ne boji. Nekdanji napadalec Kempes je leta 1978 osvojil naslov svetovnega prvaka, pri čemer je v finalu dosegel dva zadetka. Kot trener je vodil moštva v Indoneziji, Albaniji, Kostariki in Boliviji, pa tudi iz nižjih italijanskih in španskih lig. Pred 63-letnim Kempesom je podobno željo izrazil Diego Maradona. Selektor Argentine je sicer še vedno Jorge Sampaoli.

LJUBLJANA – Angleška nogometna reprezentanca, ki je tretja najmlajša na ruskem mundialu, na turnir ni prispela z najvišjimi pričakovanji. Ta so se znatno spremenila po zmagi po enajstmetrovkah proti Kolumbiji v osmini finala. Angleži so prvič v zgodovini dobili tekmo po strelih z bele točke na SP. Na Otoku so povzročili evforijo in glasna namigovanja, da je finale na dosegu rok. Zaradi neizkušenosti je realno pričakovati, da bi ta rod nogometašev pod vodstvom umirjenega selektorja, ki mu igralci in javnost jejo iz roke, dosegel vrhunec na euru 2020 in/ali svetovnem prvenstvu 2022 v Katarju. »Morda bo to moštvo res boljše čez dve leti, toda možno je tudi, da takšne priložnosti ne bomo imeli več. Vsekakor sem ponosen na to, kako igramo,« meni Southgate.Na svoji misiji je v pripravo in igro treh levov vnesel kopico novosti, kar so igralci sprejeli odprtih rok. Anglija igra s tremi branilci, s čimer išče več možnosti za posest žoge in ustvarjalnost na sredini igrišča. V zadnji liniji usklajeno delujejoin. Za velike podvige je nujno imeti vodjo na igrišču, to pa poosebljaz načinom igre, zadetki (prvi strelec turnirja s 6 goli) in obnašanjem zunaj igrišča. Poletni angleški zasedbi tako morda manjka le še nekoliko več izkušenj, kar pa bo v vsakem primeru pridobila v današnjem četrtfinalnem obdobju s Švedi. Drugo vprašanje je, ali z veseljem ali razočaranjem.Skandinavci so hladnokrvno vstopili v četrtfinale po zmagi nad Švicarji, kar pa ne pomeni, da ne bi goreče računali na nov podvig proti slovitejšim tekmecem z mogočno nogometno tradicijo. Selektorje takole razkril svoja pričakovanja: »Verjetno v naši igri ne bo posebnih presenečenj. Precej trenerjev za svojo ekipo pravi, da jo je lahko preučiti, a težko premagati. To je značilno tudi za našo ekipo. Smo zelo konsistentni, ni nas težko analizirati. Smo pa zelo močni v svoji veri od samega začetka. Zelo me veseli, ker sta v naši reprezentanci tako močna povezanost igralcev in trenerjev ter lojalnost do našega načina igre.« Glavni moto je torej: vsi za enega, eden za vse! Dodatno spodbudo je dobil kapetan moštva, saj je njegova ženadoma rodila hčerko. Doma je torej učinkovito »napadal«, danes pa bo moral s svojimi soigralci tudi dobro braniti svoja vrata pred nevarnim Kanom. »Neverjetno spreten je, ne samo pri enajstmetrovkah, temveč tudi v igri. Težko bo igrati proti njemu, toda storili bomo vse, kar je v naših močeh, da ga zaustavimo,« je dejal Granqvist.