Izzivalci brusijo jezike, Marquez raje zmaguje

47

zmag je že dosegel 26-letni Marc Marquez v razredu motoGP.

Dovi želi še več

Vrstni red – skupno (5/19):

1. M. Marquez (Špa, Honda) 95

2. A. Dovizioso (Ita, Ducati) 87

3. A. Rins (Špa, Suzuki) 75

4. V. Rossi (Ita, Yamaha) 72

5. D. Petrucci (Ita, Ducati) 57

6. J. Miller (Avst, Ducati) 42

Le Mans – Naj izzivalciše tako napenjajo mišice in brusijo jezike pred dirkami, ko gre zares, je hitro jasno, kdo je glavni v motociklističnem razredu motoGP. Svetovni prvak petih od zadnjih šestih sezon je bil prepričljivo najhitrejši tudi na VN Francije in dosegel tretjo letošnjo zmago. Lahko pa bi jih imel tudi pet, če ne bi sam sebi prekrižal računov. Marquez je vodil od starta do cilja in povišal svojo prednost na razpredelnici SP na še vedno skromnih osem točk pred najbližjim zasledovalcem. Navijači so namreč zaman čakali na napad drugouvrščenega po uvodnih štirih dirkah, ki se je moral zadovoljiti z desetim mestom, razočaran pa je bil tudi francoski upna osmi stopnički. Največ vznemirjenja na tribunah sta sprožila Ducatijeva sotekmovalca in rojakain, ki sta se na drugi polovici dirke odločno spopadla za drugo mesto. Po nizu vratolomnih poskusov prehitevanja je Petrucciju dva kroga pred ciljem uspelo, a je svetovni podprvak zadnjih dveh sezon hitro vrnil udarec in prevozil ciljno črto s skoraj dvema sekundama zaostanka za Marquezom.Četrto mesto je zasedel, peto, do včeraj šesti na razpredelnici prvenstvapa je padel že v sedmem krogu po naletu. »V Le Mansu mi je vedno težko, saj je proga po meri Ducatijevih adutov. Tokrat mi je šlo nekoliko lažje, pomembna je bila tudi taktika. Zaradi hladnega vremena sem se odločil za mehko prednjo gumo, kar ni moj običaj. Tako sem se počutil varnejšega, ko sem dodajal plin in si poskušal hitro privoziti lepo prednost. Ko je ta znašala že 2,5 sekunde, sem nekoliko upočasnil ritem, a nisem bil v nikakršni nevarnosti. Uspeh je toliko večji, ker sem prav v Le Mansu pričakoval začetek Dovijeve ofenzive,« je poudaril Marquez, ki je podaljšal niz španskih uspehov na VN Francije in dosegel 47. zmago v razredu motoGP.V SP mu je zdaj znova najbliže Andrea Dovizioso, ki bo zagotovo poskusil še bolj agresivno čez dva tedna na domači VN Italije. »Tudi sam sem moral tokrat dirkati z mehko pnevmatiko, ki se je v zadnjih krogih pošteno obrabila. V takšnih razmerah mi je uspelo ohraniti drugo mesto, nisem pa mogel slediti Marcu. Ne morem reči, da je bil veliko hitrejši, a je vsakem krogu pridobil nekaj malega. Drugo mesto je lep dosežek, a zagotovo želim še več,« je diplomatsko zagrozil as iz Forlija. Marquez je bil kljub padcu najhitrejši že v kvalifikacijah, si tretjič v sezoni zagotovil prvi startni položaj pred Petruccijem in Jackom Millerjem ter se hkrati izenačil z Rossijem na drugem mestu večne lestvice. Oba sta po 55-krat začela dirko s prvega mesta in pred njima je le(58). Toda Španec vztraja, da ga takšni rekordi ne zanimajo: »To so le številke, zame štejejo le nedeljske zmage in naslovi svetovnega prvaka. Star sem šele 26 let in pred seboj imam še veliko neuresničenih sanj. A če že hočete, tudi v kvalifikacijah je bolje biti prvi kot dvanajsti.«