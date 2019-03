Infarktna končnica, padel še en nogometni velikan

Poškodovani Neymar je lahko le opazoval poraz svoje ekipe. FOTO: Reuters

PARIZ, PORTO – Dan potem, ko je iz Lige prvakov izpadel branilec naslova Real Madrid, smo bili priča še enemu presenečenju. Nogometaši Manchester Uniteda so, čeprav precej okrnjeni, v francoski prestolnici premagali PSG z 1:3 in napredovali s skupnim izidom 3:3. Junak tekme v Parizu je bilz dvema zadetkoma.Rdeči vragi so v Pariz prišli s slabo popotnico. Parižani so na Old Traffordu slavili z 0:2, a so varovancipripravili popoln preobrat. Še nekaj minut pred koncem tekme je kazalo, da bodo napredovali Parižani, saj je a je slovenski sodnikpo rokiv kazenskem prostoru pokazal na belo točko, s katere je bil nato natančenin dosegel zadetek, ki je Angleže zradi več doseženih zadetkov v gosteh popeljal v četrtfinale.Še bolj napeto je bilo v Portu, kjer je o potniku v četrtfinale odločal podaljšek. Roma je doma slavila z 2:1, na Portugalskem pa je bil po 90 minutah 2:1 za domače. Sledili so podaljški, tudi na Portugalskem je bil odločilen strel z bele točke. V 115. minuti jevlekelza majico v kazenskem prostoru in sodnik je pokazal na belo točko. Domačim je napredovanje s skupnim izidom 4:3 zagotovil