FOTO: Ilka Štuhec v cilju kričala

FOTO: Znano, kje je izbruhnil velik požar

ROVTE – Ob 3.36 je zagorelo v gospodarskem poslopju na območju Radovljice (v mehanični delavnici v Rovtah). V objektu so bili delovni stroji in živali, ki so bile spuščene na bližnje polje. Požar so pogasili gasilci PGD Podnart, PGD Radovljica, PGD Ljubno, PGD Kropa, PGD Mošnje, PGD Brezje, PGD Lesce, PGD Lancovo, PGD Srednja Dobrava,