SEELBACH – Slovenija je v postavi Urša Bogataj, Žiga Jelar, Nika Križnar in Peter Prevc na koncu pristala na nehvaležnem četrtem mestu. S tem je izenačila najboljšo uvrstitev mešanih ekip na svetovnem prvenstvu izpred dveh let. Zmagala je Nemčija, druga je bila Avstrija, tretja pa Norveška.



Slovenija je bila leta 2017 četrta v postavi Nika Križnar, Anže Lanišek, Ema Klinec in Peter Prevc.